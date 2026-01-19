B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie

BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie

Flavia Codreanu
19 ian. 2026, 17:43
BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie
Tezaurul României sursa foto: BNR
Cuprins
  1. Ce alte valori a mai stabilit BNR, pe lângă dobânda cheie
  2. De ce BNR decide să mențină rata dobânzii
  3. Ce riscuri anunță BNR

BNR decide să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Această hotărâre a fost adoptată în cadrul primei ședințe de politică monetară din 2026, fiind însoțită de menținerea ratelor dobânzilor pentru facilitățile de creditare și de depozit, pentru a asigura stabilitatea financiară la început de an.

Ce alte valori a mai stabilit BNR, pe lângă dobânda cheie

BNR a decis  să mențină rata dobânzii rata dobânzii la valoarea de 6,50% pentru această dobândă cheie, păstrând, totodată, nivelul dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an. În același timp, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a fost păstrată la pragul de 5,50% pe an, asigurând astfel o continuitate a politicii monetare actuale.

De ce BNR decide să mențină rata dobânzii

Hotărârea de a menține această dobândă cheie a fost adoptată în urma analizei celor mai recente date privind inflația, care a înregistrat o scădere de la 4,72% în octombrie la 4,67% în luna noiembrie. Totodată, s-a luat în calcul faptul că economia a raportat o creștere de 1,1% în al treilea trimestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, chiar dacă acest avans a fost sub estimările inițiale.

Ce riscuri anunță BNR

Conducerea BNR subliniază faptul că viitoarele decizii privitoare la această dobândă cheie sunt condiționate de o serie de necunoscute economice majore, printre care se numără unele politici privind taxele și evoluția salariilor programate pentru anul 2026. Totodată, instituția avertizează că situația geopolitică actuală și economiei la nivel european pot influența mult valorile financiare, având posibilitatea de a schimba prețurile de consum într-un interval de timp foarte scurt, potrivit digi24

Dobânda cheie este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină prețurile din magazine la un nivel stabil. Ea funcționează ca un semnal pentru toate celelalte bănci: atunci când această dobândă cheie este menținută sau crescută, împrumuturile devin mai scumpe, ceea ce îi face pe oameni și pe firme să cheltuie mai puțin. Această reducere a consumului ajută la încetinirea scumpirilor (inflației). În același timp, o dobândă cheie mai mare înseamnă că băncile oferă câștiguri mai bune pentru banii păstrați în depozite, încurajând astfel populația să economisească în loc să cumpere produse care s-au scumpit.

Tags:
Citește și...
Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
Economic
Despăgubirile la care au dreptul pasagerii în cazul anulării unei curse aviatice. Ce a decis Curtea de Justiție a UE
Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
Economic
Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături
Inflația din România continuă să depășească media UE. Cum explică statisticile diferențele față de zona euro
Economic
Inflația din România continuă să depășească media UE. Cum explică statisticile diferențele față de zona euro
Ciprian Ciucu pune piciorul în prag. Primarul general i-a chemat la ordine pe șefii de la Termoenergetica și Elcen
Economic
Ciprian Ciucu pune piciorul în prag. Primarul general i-a chemat la ordine pe șefii de la Termoenergetica și Elcen
Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe
Economic
Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe
Cum poate curățenia profesională să îmbunătățească imaginea unei companii?
Economic
Cum poate curățenia profesională să îmbunătățească imaginea unei companii?
An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3
Economic
An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3
Analiză: Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul 4 din 2025
Economic
Analiză: Vânzările de locuințe din România au înregistrat scăderi record în trimestrul 4 din 2025
Cum își pot reduce românii facturile la energie cu până la 35%. Sfatul specialiștilor
Economic
Cum își pot reduce românii facturile la energie cu până la 35%. Sfatul specialiștilor
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Externe
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Ultima oră
18:58 - Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
18:53 - Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
18:45 - Ședință cu scandal la PNL. Rareș Bogdan își atacă șeful. Critici dure la adresa lui Ilie Bolojan
18:28 - Parlamentar condamnat pentru conducere fără permis. Paul Ciprian Pintea a devenit „vedeta” Senatului după ce și-a trecut în CV un site de matrimoniale, la școli absolvite
18:17 - Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
18:16 - Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)
17:38 - Șef tehnocrat la Apele Române. Doru Dragoş Cazan își intră în pâine din 20 ianuarie
17:27 - Un lider PSD, atac frontal la Ilie Bolojan: „Poate aude și apostolul austerității. Ajunge cu creșterile de taxe și impozite!”
17:21 - Prima ședință a Coaliției din acest an s-a lăsat cu scandal. Toată lumea se ceartă cu toată lumea
17:18 - Magazin devastat de români la Londra. Huliganii au fugit înainte de sosirea poliției (VIDEO)