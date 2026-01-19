BNR decide să mențină rata de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Această hotărâre a fost adoptată în cadrul primei ședințe de politică monetară din 2026, fiind însoțită de menținerea ratelor dobânzilor pentru facilitățile de creditare și de depozit, pentru a asigura stabilitatea financiară la început de an.

Ce alte valori a mai stabilit BNR, pe lângă dobânda cheie

BNR a decis să mențină rata dobânzii rata dobânzii la valoarea de 6,50% pentru această dobândă cheie, păstrând, totodată, nivelul dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% pe an. În același timp, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a fost păstrată la pragul de 5,50% pe an, asigurând astfel o continuitate a politicii monetare actuale.

De ce BNR decide să mențină rata dobânzii

Hotărârea de a menține această dobândă cheie a fost adoptată în urma analizei celor mai recente date privind inflația, care a înregistrat o scădere de la 4,72% în octombrie la 4,67% în luna noiembrie. Totodată, s-a luat în calcul faptul că economia a raportat o creștere de 1,1% în al treilea trimestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, chiar dacă acest avans a fost sub estimările inițiale.

Ce riscuri anunță BNR

Conducerea BNR subliniază faptul că viitoarele decizii privitoare la această dobândă cheie sunt condiționate de o serie de necunoscute economice majore, printre care se numără unele politici privind taxele și evoluția salariilor programate pentru anul 2026. Totodată, instituția avertizează că situația geopolitică actuală și economiei la nivel european pot influența mult valorile financiare, având posibilitatea de a schimba prețurile de consum într-un interval de timp foarte scurt, potrivit

Dobânda cheie este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină prețurile din magazine la un nivel stabil. Ea funcționează ca un semnal pentru toate celelalte bănci: atunci când această dobândă cheie este menținută sau crescută, împrumuturile devin mai scumpe, ceea ce îi face pe oameni și pe firme să cheltuie mai puțin. Această reducere a consumului ajută la încetinirea scumpirilor (inflației). În același timp, o dobândă cheie mai mare înseamnă că băncile oferă câștiguri mai bune pentru banii păstrați în depozite, încurajând astfel populația să economisească în loc să cumpere produse care s-au scumpit.