Plata în rate fără dobândă reprezintă una dintre cele mai simple și atractive metode de a face cumpărături mai mari, pe care să le plătești eșalonat. Practic, suma totală a achiziției rămâne neschimbată, doar că o plătești pe o perioadă de câteva luni, în tranșe lunare egale. Avantajul este că împarți costul pe o perioadă agreată, fără dobândă, atât timp cât respecți regulile contractuale ale băncii la care ai cardul.

Cum poți beneficia de rate fără dobândă

La creditele clasice, dobânda reprezintă acea sumă suplimentară pe care o plătești când împrumuți bani. În schimb, cu un card care oferă opțiunea de plată în rate fără dobândă, pe care îl poți obține de la , nu vei plăti nimic în plus. Condiția principală este ca rata lunară să fie plătită integral și la timp.

De exemplu, dacă vrei să cumperi o canapea care costă 3.600 de lei și optezi pentru 6 rate fără dobândă, vei plăti 600 de lei pe lună. Astfel, poți face cumpărături semnificative fără să simți o presiune financiară imediată, pentru că suma pe care o rambursezi este exact valoarea cumpărăturilor, fără să se adauge dobândă.

Cea mai la îndemână soluție pentru astfel de achiziții este să folosești un card de cumpărături. Acesta funcționează similar unui card de credit, dar este conceput special pentru plata în rate, cu avantajul dobânzii zero, de regulă la comercianții-parteneri ai băncii.

Un card de cumpărături îți permite să plătești în rate fără dobândă la un număr mare de magazine partenere, atât fizice, cât și online. Procesul este simplu: faci achiziția, selectezi opțiunea de plată în rate, banca transferă imediat suma către comerciant, iar tu o rambursezi lunar, în tranșe egale, fără dobândă.

Unele bănci oferă posibilitatea de a alege numărul de rate la momentul achiziției sau imediat după, direct din aplicația de banking.

Avantajele ratelor fără dobândă

Gestionarea bugetului devine mai simplă: nu trebuie să plătești suma integrală deodată, ceea ce te ajută să îți organizezi cheltuielile cu mai multă ușurință.

Flexibilitate sporită: poți face cumpărături importante, cum ar fi electronice, electrocasnice, mobilă, vacanțe, fără să simți presiunea financiară imediată.

Transparență și predictibilitate: știi exact cât vei plăti în fiecare lună, fără costuri ascunse, dacă ai grijă să plătești ratele la timp.

Beneficii suplimentare: unele carduri vin cu avantaje extra, precum reduceri, cashback, puncte de loialitate sau promoții la comercianți.

Accesibilitate largă: opțiunea de rată fără dobândă este disponibilă la multe bănci și comercianți, atât pentru clienții care preferă să facă achiziții online, cât și pentru cei care cumpără din magazine fizice.

În prezent, multe bănci din România oferă carduri de cumpărături care permit plata în rate fără dobândă. Cu un astfel de card, poți să faci cumpărături aproape oriunde, de la magazine de electronice și electrocasnice, până la cele de fashion, mobilă, articole sportive sau obiecte de uz casnic, în funcție de rețeaua de parteneri a băncii.

Ce trebuie să știi înainte de a opta pentru rate fără dobândă

Chiar dacă plata în rate fără dobândă pare soluția ideală, există câteva reguli de care ar trebui să ții cont, altfel avantajul poate dispărea:

Interesează-te câte rate sunt disponibile: unele oferte permit 3, 6, 12 sau chiar 24 de rate fără dobândă, în funcție de bancă și comerciant.

Citește atent condițiile ofertei: uneori facilitatea se aplică doar pentru anumite magazine sau doar pentru produsele selectate.

Plătește ratele la timp: dacă întârzii sau plătești doar suma minimă datorată, banca poate aplica dobânda standard a cardului. Astfel, pierzi avantajul de „dobândă zero”.

Evită retragerile de numerar cu cardul de cumpărături/credit, de obicei nu sunt eligibile pentru rate fără dobândă și vin cu comisioane mari.

Utilizează cardul responsabil: ratele fără dobândă sunt utile pentru cheltuieli planificate, nu pentru cumpărături impulsive care pot bulversa bugetul pe termen lung. Oricât ar fi de tentantă, terapia prin shopping este o reală capcană pentru buget, potrivit unui articol publicat de .

Plata în rate fără dobândă poate fi o soluție inteligentă și practică pentru cei care doresc să își împartă costurile timp de câteva luni, fără dobânzi. Dacă alegi cu atenție banca și cardul potrivite și ai grijă să rambursezi sumele la timp, această metodă te ajută să îți faci cumpărăturile dorite fără să destabilizezi bugetul.

Înainte de a decide, explorează oferta bancară, verifică numărul maxim de rate disponibile, lista comercianților parteneri și condițiile de rambursare.