Cardurile pentru alimente au fost încărcate cu o nouă tranșa de 250 lei

Ministerul Investițiilor a pentru alimentarea a 2,36 de carduri sociale, aceasta fiind a VII-a tranșă a ajutorului acordat persoanelor vulnerabile.

Potrivit listelor cu persoanele eligibile transmise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru alți 106.950 de noi beneficiari urmează să ulterior livrării către destinatari, prin intermediul Poștei Române, informează Adevărul.

„Mă bucur că în ultima zi la MIPE am reușit să oferim un nou ajutor pentru 2,46 milioane de români. Programul Sprijin pentru România, prin intermediul căruia persoanele vulnerabile au primit sprijin pentru alimente și mese calde, funcționează deja de un an, timp în care pe carduri au fost virate șapte tranșe în valoare de 250 lei. Până la finalul acestui an vor mai fi acordate alte trei tranșe, conform mecanismului pe care l-am implementat, monitorizat și îmbunătățit pe parcursul ultimului an, cu sprijinul MMSS și al Poștei Române. Faptul că această măsură și altele similare – vouchere educaționale, sprijin pentru mame, pachete alimentare pentru persoanele dezavantajate – sunt incluse în Programul Incluziune și Demnitate Socială și vor fi finanțate în perioada de programare 2021 – 2027 este în acord atât cu nevoile concrete pe care e au persoanele vulnerabile din România, cât și cu principiile europene privind incluziunea socială care ghidează măsurile în domeniu aplicabile în statele membre”, a declarat Marcel Boloș.

Cine beneficiază de cardurile de alimente

Cei care beneficiază de cardurile pentru alimente și mese calde sunt:

– pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

– persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

– familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

– familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

– familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social;

– persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Suma se poate folosi în termen de 12 luni

Acest ajutor se oferă pe suport electronic și are o valoare nominală de 250 de lei și se acordă o dată la două luni. Sumele se pot utiliza în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, cel mai mare buget, 980 de milioane de euro, este alocat finanțării măsurilor precum pachetele cu alimente de bază sau mese calde, sprijin pentru achiziționarea rechizitelor și îmbrăcăminte pentru copiii din mediile defavorizate, dar și sprijin pentru cuplurile mamă-copil.