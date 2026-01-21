B1 Inregistrari!
Întârzieri și așteptări pentru programul „Sprijin pentru România". Când ar putea fi alimentate cardurile sociale în 2026

Întârzieri și așteptări pentru programul „Sprijin pentru România”. Când ar putea fi alimentate cardurile sociale în 2026

Iulia Petcu
21 ian. 2026, 13:19
Întârzieri și așteptări pentru programul „Sprijin pentru România”. Când ar putea fi alimentate cardurile sociale în 2026
Cuprins
  1. De ce depinde alimentarea cardurilor sociale în 2026
  2. Cum explică autoritățile întârzierile și pașii următori
  3. Când ar putea intra banii și ce precedent există
  4. Cine mai beneficiază de sprijin și ce s-a schimbat

Soarta cardurilor sociale din programul „Sprijin pentru România” rămâne incertă la începutul anului 2026, iar beneficiarii așteaptă clarificări concrete. Totul depinde de finalizarea unei etape administrative considerate esențiale de autorități, respectiv distribuirea cardurilor rămase din anul anterior.

De ce depinde alimentarea cardurilor sociale în 2026

Alimentarea cardurilor sociale pentru 2026 este condiționată direct de ritmul în care Poșta Română reușește să finalizeze livrările restante. Aproximativ 15.000 de carduri din tranșa anterioară nu au ajuns încă la beneficiari, iar acest blocaj întârzie următorul pas.

Până când aceste carduri nu sunt distribuite și confirmate oficial, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu poate trece integral la o nouă tranșă. Practic, procesul funcționează etapizat, iar fiecare confirmare de livrare permite încărcarea efectivă a cardului respectiv.

Cum explică autoritățile întârzierile și pașii următori

Răzvan Popescu, subsecretar de stat în cadrul ministerului, a explicat că alimentarea se va face gradual, pe măsură ce Poșta confirmă livrările. Cardurile sunt încărcate doar după ce există dovada clară că au ajuns la destinatari.

Pentru a oferi timp suplimentar Poștei Române, Guvernul a decis prelungirea hotărârii până în luna martie. Măsura are rolul de a permite închiderea distribuției restanțelor, înainte de intrarea în fluxul normal aferent anului 2026.

„Încă nu știm momentan. Noi am prelungit HG-ul până în luna martie, tocmai ca Poșta Română să poată să facă livrarea la cardurile acestea, pe care nu au reușit încă să le livreze. Cel mai probabil, ca și în anii trecuți, tot de Paști sau în jurul acestei perioade, vor fi alimentate cardurile în 2026, tocmai în ideea în care să venim în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor pentru sărbători”, a precizat Răzvan Popescu.

Când ar putea intra banii și ce precedent există

Deși nu există un calendar oficial cu date precise, autoritățile iau în calcul păstrarea aceluiași model aplicat anterior. Alimentarea ar urma să aibă loc în preajma Paștelui, pentru ca sprijinul să ajungă înaintea cheltuielilor specifice acestei perioade.

Un precedent relevant este toamna anului trecut, când cardurile sociale au fost alimentate pe 30 septembrie. Atunci, beneficiarii au primit prima tranșă din 2025, în valoare de 125 de lei, sumă considerată modestă de mulți destinatari.

Cine mai beneficiază de sprijin și ce s-a schimbat

Datele oficiale arată că numărul beneficiarilor a scăzut, pe fondul restrângerii criteriilor de eligibilitate și al reducerii bugetului alocat programului. În prezent, sprijinul este acordat unui număr mai mic de persoane, comparativ cu anii anteriori, relatează Capital.

Conform criteriilor aplicate din anul trecut, beneficiază pensionarii de minimum 65 de ani cu indemnizație socială, persoanele cu handicap și venitul minim de incluziune. Programul rămâne activ și în 2026, urmând să fie completat, potrivit autorităților, cu servicii comunitare integrate.

