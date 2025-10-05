B1 Inregistrari!
Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre bugetul familiei. Cum își pot gestiona românii veniturile: „Vremurile sunt dificile" (VIDEO)

Ana Beatrice
05 oct. 2025, 13:02
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre criza anunțată de BNR
  2. Cum ar trebui să ne facem bugetul să supraviețuim în luna respectivă
  3. Este recomandată amânarea investițiilor în această perioadă

Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre situația economică actuală confirmă temerile exprimate de consilierul BNR Eugen Rădulescu. Oficialul Băncii Naționale a avertizat că România se îndreaptă spre o perioadă dificilă, în care oamenii de rând vor resimți tot mai acut creșterile de prețuri și presiunea fiscală. Acesta a vorbit într-un interviu și despre o posibilă creștere a TVA, deprecierea leului în raport cu euro și o eventuală scădere a ratingului de țară, care ar putea afecta economia națională.

„Oamenii de rând vor fi nemulțumiți că doar ei trebuie să strângă cureaua”, a declarat Eugen Rădulescu, adăugând că o redresare economică ar putea fi posibilă abia peste un an.

Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre criza anunțată de BNR

Adrian Bența a analizat avertismentele lui Eugen Rădulescu, afirmând că scenariul prezentat de acesta este realist și justificat: „Mi se par absolut pertinente și sunt de acord cu ele. Și spre deosebire de această persoană, reprezentant BNR, care folosește un torn moderat, eu îmi asum răspunderea să spun că va fi destul de greu și vremurile nu sunt doar tulburi, sunt dificile și foarte greu de suportat în perioada următoare.”

Cum ar trebui să ne facem bugetul să supraviețuim în luna respectivă

„Din sfaturile de la părinții și bunicii mei, spuneau că întotdeauna trebuie să te întinzi cât îți este platuma și cu siguranță oricât de mare ar fi salariul acela, nu este suficient, nu-ți ajunge pentru tot ce ți-ai dori. Pe de-o parte, după cum știm, dorințele, necesitățile sunt nelimitate, dar resursele sunt limitate. Cu siguranță nevoile primare, cele din piramida lui Maslow, mâncarea, cazarea, hainele, vor fi întotdeauna priorități. Dacă se poate să reușim să nu ne împrumutăm de la o lună la alta și reușim să trăim doar pe surse proprii, atunci ar fi cu adevărat minunat”, a declarat Adrian Bența pentru B1 TV.

Este recomandată amânarea investițiilor în această perioadă

„Aici eu aș spune că trebuie gândite ce tip de investiții putem realiza în această perioadă. Dacă ne gândim că ne dorim să întemeiem o familie și atunci să achiziționăm o casă, sau dacă ne este necesar un autoturism pentru deplasarea într-o localitate la un job, sau pentru a ne deplasa chiar și în traficul ăsta atât de dificil din București sau din marile orașe, atunci această investiție nu ar trebui amânată.

Dar dacă ne gândim că vrem să investim și nu ne permitem investiția asta, elementul fundamental, nu ne permitem acea investiție în ceva care nu este util, deși poate are o foarte mare valoare, de exemplu achiziții de diamante sau aur, atunci ar trebui să reflectăm mai mult dacă facem acea investiție. Subliniez: condiția este să fac acele investiții doar dacă reușesc să le autofinanțez”, a mai precizat consultantul fiscal.

