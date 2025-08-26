B1 Inregistrari!
Un bărbat a căutat ore întregi în groapa de gunoi bijuteriile cu diamante ale soției: „Trebuie să aibă inelele ei, nu?"

Un bărbat a căutat ore întregi în groapa de gunoi bijuteriile cu diamante ale soției: „Trebuie să aibă inelele ei, nu?”

Selen Osmanoglu
26 aug. 2025, 12:07
Un bărbat a căutat ore întregi în groapa de gunoi bijuteriile cu diamante ale soției: „Trebuie să aibă inelele ei, nu?”
sursa: Pixabay

Un canadian a săpat printre mormanele de gunoi de la groapa de gunoi locală pentru a căuta verighetele soției sale aruncate din greșeală.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Soțul, în acțiune
  • Miracolele există

Ce s-a întâmplat

Steve Van Ysseldyk și soția sa de 26 de ani, Jeannine, au adus acasă o pungă de popcorn de la cinema și au vărsat-o în grădina lor.

În timp ce strângeau mizeria, inelele doamnei Van Ysseldyk au căzut în punga de popcorn, care a fost apoi aruncată într-un coș de gunoi. Atunci a început coșmarul. Cei doi au realizat prea târziu. Gunoiul fusese deja colectat.

Soțul, în acțiune

Van Ysseldyk s-a dus la groapa de gunoi, a doua zi, pentru a căuta prin 18 tone de deșeuri organice, relatează BBC, citat de Știrile ProTv.

S-a uitat pe camere de supraveghere și și-a dat seama că inelele ar fi trebuit să ajungă la depozitul de deșeuri Mission din Columbia Britanică.

„Eram destul de optimist. Soția trebuie să aibă inelele ei, nu?”, își amintește dl Van Ysseldyk, deși soția era sceptică.

„Ea mi-a spus: ‘Nu te vor lăsa’, iar eu i-am spus: ‘Nu se știe niciodată. Trebuie să încerci'”, a adăugat el.

Pe 15 august a început să caute printre resturile de iarbă putrezită și resturile alimentare urme de popcorn de la cinematograf. A avut și ajutor. Denny Webster, care lucrează acolo, a folosit un excavator pentru a îmrăștia deșeurile.

Debby era și el sceptic: „Mă gândeam să găsesc o modalitate de a-i spune să se ducă să-și cumpere soției verighete noi”, a mărturisit.

Miracolele există

Primul inel a fost descoperit rapid după ce dl Van Ysseldyk a recunoscut niște cârnați pe care familia sa îi aruncase împreună cu compostul.

Ulterior, a fost găsit și celălalt inel. Soțul și-a sunat imediat soția să o anunțe ce s-a întâmplat.

„O mulțime de oameni sunt uimiți de poveste. Și eu sunt la fel de uimit”, a declarat dl Van Ysseldyk.

Soția a declarat că incidentul a făcut căsnicia lor mai puternică: „Știu cât de mult mă iubește, că este dispus să treacă printr-o grămadă de gunoi putred și urât mirositor”.

