Cine câștigă cel mai mare salariu public din România: 57.000 € pe lună și bonusuri de 1 mil. €

Directorul cu cel mai mare salariu făcut public până acum în România este Christina Verchere, CEO al OMV Petrom și președinte al Comitetului Executiv al companiei din data de 1 mai 2018.

Potrivit unui raport publicat de OMV Petrom, Christina Verchere are un salariu brut de bază de 690.500 de euro, adică circa 57.000 de euro lunar. În comparaţie, în 2023 salariul brut de bază a fost de 634.500 euro, potrivit .

De asemenea, bonificaţia anuală a Christinei Verchere a fost de 772.000 de euro în 2024, la care se adaugă şi tranşa planului de stimulare pe termen lung (LTIP), care include acţiuni în perioada 2022-2024, de aproximativ 263.900 de euro.

Aşadar, din bonus şi din acţiuni, Christina Verchere a adăugat peste un milion de euro la remuneraţia brută, potrivit sursei citate.

Alina Popa, CFO şi membru al Directoratului Petrom, a publicat un salariu de bază de 400.000 de euro, adică 33.000 de euro lunar, la care se adaugă un bonus de 210.000 de euro plus tranșa LTIP de 108.000 de euro, adică un total de 760.000 de euro.

La rândul său, Radu Căprău, membru al directoratului responsabil pentru refining&marketing, a publicat un salariu de bază de 400.000 de euro, adică 33.000 de euro lunar, plus un bonus de 205.000 de euro plus tranșa LTIP de 107.000 de euro. Cristian Hubati, Membru al Directoratului responsabil pentru Exploration & Production (din 17 aprilie 2023), a publicat un salariu de bază de 270.000 de euro, plus bonus de 128.000 de euro.