Rata anuală a inflaţiei în România, aferentă lunii aprilie, a fost de aproape trei ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Rata anuală a inflaţiei depășește media UE

a transmis că rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna aprilie. Nivelul în luna martie era de 2,8%. România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans de 9,5%, arată datele publicate de Eurostat. Conform datelor statistice, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate ale inflaţiei, în aprilie au fost:

Suedia (0,5%);

Danemarca (1,2%);

Cehia (2,1%).

La polul opus, ţările membre ale Uniunii Europene unde s-au înregistrat cele mai ridicare rate ale inflației, în aprilie, au fost:

România (9,5%);

Bulgaria (6%);

Croaţia (5,4%).

Care este situația comparativ cu luna martie

Comparativ cu situaţia din luna martie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut doar în cinci state membre. a rămas stabil într-o singură ţară şi a crescut în 21 ţări membre, inclusiv în România (de la 9% până la 9,5%).

În Zona euro, inflația a crescut până la 3% în luna aprilie, de la 2,6% în martie. Cea mai mare contribuţie în zona euro a venit din partea serviciilor (1,38 puncte procentuale). Urmează prețurile la energiecu o creștere de 0,99% şi cele la alimente, alcool şi ţigări, unde creșterea a fost de 0,46%.

Datele publicate de INS arată că rata inflaţiei a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie. Potrivit statisticilor, serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%. Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%. Rata inflaţiei în aprilie, comparativ cu aprilie 2025 a fost 9,5%.

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%”, se arată în comunicatul INS.

Estimările BNR privind rata anuală a inflației

a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026. Analiștii Băncii Centrale estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027.

„S-a amplificat ideea că Banca Naţională prognozează creşterea inflaţiei, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflaţia scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%. Faptul că va creşte în mai şi iunie cu 0,1 – 0,3 puncte procentuale s-a amplificat la nivelul societăţii. Va creşte până prin iulie, probabil până la 11%, dar creşterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august şi septembrie, vom avea deja o inflaţie de aproximativ 6%, iar spre sfârşitul anului, 5% şi ceva”, a declarat guvernatorul , într-o conferinţă de presă.

Potrivit spuselor sale, prognoza se bazează pe datele disponibile în prezent, precizând că proiecţiile sunt condiţionate de ipoteze privind implicaţiile conflictului din Orientul Mijlociu şi revenirea la un minim de stabilitate politică şi guvernamentală.

„Este posibil ca şi în Europa inflaţia să crească, nu neapărat la 5,5%. În sfârşit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflaţie. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi”, a transmis guvernatorul BNR.