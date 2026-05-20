B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Semnele revenirii din criza provocată de austeritate nu se întrevăd. România a depășit de trei ori rata medie a inflației UE

Semnele revenirii din criza provocată de austeritate nu se întrevăd. România a depășit de trei ori rata medie a inflației UE

Adrian Teampău
20 mai 2026, 12:59
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Semnele revenirii din criza provocată de austeritate nu se întrevăd. România a depășit de trei ori rata medie a inflației UE
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Rata anuală a inflaţiei depășește media UE
  2. Care este situația comparativ cu luna martie
  3. Estimările BNR privind rata anuală a inflației

Rata anuală a inflaţiei în România, aferentă lunii aprilie, a fost de aproape trei ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. 

Rata anuală a inflaţiei depășește media UE

Oficiul de statistică al Uniunii Europene a transmis că rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna aprilie. Nivelul în luna martie era de 2,8%. România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans de 9,5%, arată datele publicate de Eurostat. Conform datelor statistice, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate ale inflaţiei, în aprilie au fost:

  • Suedia (0,5%);
  • Danemarca (1,2%);
  • Cehia (2,1%).

La polul opus, ţările membre ale Uniunii Europene unde s-au înregistrat cele mai ridicare rate ale inflației, în aprilie, au fost:

  • România (9,5%);
  • Bulgaria (6%);
  • Croaţia (5,4%).

Care este situația comparativ cu luna martie

Comparativ cu situaţia din luna martie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut doar în cinci state membre. Indicele a rămas stabil într-o singură ţară şi a crescut în 21 ţări membre, inclusiv în România (de la 9% până la 9,5%).

În Zona euro, inflația a crescut până la 3% în luna aprilie, de la 2,6% în martie. Cea mai mare contribuţie în zona euro a venit din partea serviciilor (1,38 puncte procentuale). Urmează prețurile la energiecu o creștere de 0,99% şi cele la alimente, alcool şi ţigări, unde creșterea a fost de 0,46%.

Datele publicate de INS arată că rata inflaţiei a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie. Potrivit statisticilor, serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%. Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%. Rata inflaţiei în aprilie, comparativ cu aprilie 2025 a fost 9,5%.

„Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%”, se arată în comunicatul INS.

Estimările BNR privind rata anuală a inflației

BNR a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026. Analiștii Băncii Centrale estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027.

„S-a amplificat ideea că Banca Naţională prognozează creşterea inflaţiei, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflaţia scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%. Faptul că va creşte în mai şi iunie cu 0,1 – 0,3 puncte procentuale s-a amplificat la nivelul societăţii. Va creşte până prin iulie, probabil până la 11%, dar creşterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august şi septembrie, vom avea deja o inflaţie de aproximativ 6%, iar spre sfârşitul anului, 5% şi ceva”, a declarat guvernatorul Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă.

Potrivit spuselor sale, prognoza se bazează pe datele disponibile în prezent, precizând că proiecţiile sunt condiţionate de ipoteze privind implicaţiile conflictului din Orientul Mijlociu şi revenirea la un minim de stabilitate politică şi guvernamentală.

„Este posibil ca şi în Europa inflaţia să crească, nu neapărat la 5,5%. În sfârşit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflaţie. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi”, a transmis guvernatorul BNR.

Tags:
Citește și...
CFR Marfă își cere falimentul în instanță. Sfârșitul unui gigant de stat sufocat de datorii și scandaluri
Economic
CFR Marfă își cere falimentul în instanță. Sfârșitul unui gigant de stat sufocat de datorii și scandaluri
De ce sunt atât de mari facturile la energie. Președintele AEI: „Românii nu plătesc doar energia. Plătesc instabilitatea sistemului”
Economic
De ce sunt atât de mari facturile la energie. Președintele AEI: „Românii nu plătesc doar energia. Plătesc instabilitatea sistemului”
Dialog româno-elen privind investițiile și cooperarea economică bilaterală
Economic
Dialog româno-elen privind investițiile și cooperarea economică bilaterală
Uniunea Europeană a ajuns la un consens pe acordul comercial cu Statele Unite. Documentul va fi ratificat de Parlamentul European
Economic
Uniunea Europeană a ajuns la un consens pe acordul comercial cu Statele Unite. Documentul va fi ratificat de Parlamentul European
Curieratul românesc, sub presiunea așteptărilor. Ce vor clienții în 2026
Economic
Curieratul românesc, sub presiunea așteptărilor. Ce vor clienții în 2026
Angajații din sistemul fiscal amenință cu proteste și grevă după noua lege a salarizării. Ce revendicări au sindicaliștii
Economic
Angajații din sistemul fiscal amenință cu proteste și grevă după noua lege a salarizării. Ce revendicări au sindicaliștii
Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
Economic
Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
Mugur Isărescu, avertisment pentru România: „Va crește inflația până în iulie. Avem nevoie de o stabilitate guvernamentală” (VIDEO)
Economic
Mugur Isărescu, avertisment pentru România: „Va crește inflația până în iulie. Avem nevoie de o stabilitate guvernamentală” (VIDEO)
Bani de la stat pentru fermieri. Crescătorii de animale au primit 15,68 milioane lei prin APIA
Economic
Bani de la stat pentru fermieri. Crescătorii de animale au primit 15,68 milioane lei prin APIA
UE alocă 200 milioane de euro din rezerve pentru criza îngrășămintelor și fermierii anunță protest
Economic
UE alocă 200 milioane de euro din rezerve pentru criza îngrășămintelor și fermierii anunță protest
Ultima oră
14:12 - Hagi anunță strategia pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul vrea să ruleze cât mai mulți jucători
14:12 - Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
14:04 - Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
13:57 - Sibiu:Un bărbat de 58 de ani a ajuns în comă la spital după ce a fost târât de cal
13:55 - Victorie pentru Horațiu Potra. Ce a decis Tribunalul Sibiu în cazul său
13:45 - Proiect controversat adoptat în Camera Deputaților. Băuturile tradiţionale pentru consum propriu vor fi scutite de accize, în limita a 200 de litri. Deputatul PNL Adrian Cozma a votat legea deși spune că e proastă
13:41 - Efectul bloom – motive florale și palete pastelate pentru a-ți reîmprospăta stilul de primăvară
13:33 - Parlamentul a votat azi: Cine scapă de e-Factura. Legea va merge la președinte pentru promulgare
13:33 - Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
13:22 - „Litoralul Vestului” s-a pregătit de vară. Ce surprize îi așteaptă pe turiști la celebra plajă din Arad: „Am mărit numărul palmierilor”