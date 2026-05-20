B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Dialog româno-elen privind investițiile și cooperarea economică bilaterală

Dialog româno-elen privind investițiile și cooperarea economică bilaterală

B1.ro
20 mai 2026, 09:15
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Dialog româno-elen privind investițiile și cooperarea economică bilaterală
Sursa foto: CCIR

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 19 mai a.c., o întrevedere de lucru cu Vasileios Stavrou, președinte al Camerei de Comerț Bilaterale Eleno-Română (HRCC).

Discuțiile s-au desfășurat în prezența domnului Angelos Fragkos, director executiv al Camerei de Comerț și Industrie Eleno-Română (HRCC), și a domnului Ioannis Alfieris, secretar general. Principalul scop al întrevederii a fost informarea cu privire la deschiderea unui birou de reprezentare al Camerei Bilaterale și în Grecia.

Ce a declarat Mihai Daraban

Prezența celor 8.995 de companii cu capital grec în România, cu un capital social subscris de aproximativ 2,45 miliarde de euro, confirmă relațiile economice solide dintre cele două state. În același timp, Grecia își menține poziția de lider global în sectorul transportului maritim, armatorii greci administrând una dintre cele mai mari flote comerciale din lume și având un rol esențial în comerțul maritim internațional. În acest context, este necesară identificarea unor alternative la rutele maritime tradiționale, în special Strâmtoarea Hormuz, care reprezintă un punct critic pentru transportul global de petrol și energie”, a declarat Mihai Daraban.

„Camera de Comerț Bilaterală Elenă–Română reunește peste 800 de companii membre, cu un volum cumulat al activității estimat la aproximativ 4 miliarde de euro, contribuind activ la consolidarea relațiilor economice dintre cele două state. Totodată, Grecia ocupă, în primele luni ale anului 2026, locul 7 în clasamentul investitorilor străini din România, ceea ce confirmă potențialul semnificativ al cooperării economice bilaterale”, a declarat Vasileios Stavrou.

În încheiere, a fost menționat  Forumul Strategic Balkan Outward & Regional Cooperation – Cooperare bilaterală Grecia–România, care va avea loc în data de 25 mai 2026, Camera de Comerț și Industrie a României acordând sprijin organizatorilor pentru asigurarea unei participări cât mai ample la acest eveniment dedicat consolidării relațiilor economice bilaterale.

Tags:
Citește și...
Uniunea Europeană a ajuns la un consens pe acordul comercial cu Statele Unite. Documentul va fi ratificat de Parlamentul European
Economic
Uniunea Europeană a ajuns la un consens pe acordul comercial cu Statele Unite. Documentul va fi ratificat de Parlamentul European
Curieratul românesc, sub presiunea așteptărilor. Ce vor clienții în 2026
Economic
Curieratul românesc, sub presiunea așteptărilor. Ce vor clienții în 2026
Angajații din sistemul fiscal amenință cu proteste și grevă după noua lege a salarizării. Ce revendicări au sindicaliștii
Economic
Angajații din sistemul fiscal amenință cu proteste și grevă după noua lege a salarizării. Ce revendicări au sindicaliștii
Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
Economic
Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
Mugur Isărescu, avertisment pentru România: „Va crește inflația până în iulie. Avem nevoie de o stabilitate guvernamentală” (VIDEO)
Economic
Mugur Isărescu, avertisment pentru România: „Va crește inflația până în iulie. Avem nevoie de o stabilitate guvernamentală” (VIDEO)
Bani de la stat pentru fermieri. Crescătorii de animale au primit 15,68 milioane lei prin APIA
Economic
Bani de la stat pentru fermieri. Crescătorii de animale au primit 15,68 milioane lei prin APIA
UE alocă 200 milioane de euro din rezerve pentru criza îngrășămintelor și fermierii anunță protest
Economic
UE alocă 200 milioane de euro din rezerve pentru criza îngrășămintelor și fermierii anunță protest
România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării
Economic
România, sub lupa agențiilor de rating. Deficitul scade, dar testul real abia urmează în evaluarea financiară a țării
Războiul din Iran lovește economia globală. Costurile depășesc 25 miliarde de dolari, iar efectele se simt indirect până în Europa de Est
Economic
Războiul din Iran lovește economia globală. Costurile depășesc 25 miliarde de dolari, iar efectele se simt indirect până în Europa de Est
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: „Am corectat o problemă reală”
Economic
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: „Am corectat o problemă reală”
Ultima oră
11:10 - NATO confirmă reducerea trupelor americane din Europa. În cât timp vor pleca americanii
11:04 - „Brânză de oaie” doar pe etichetă. Analizele au descoperit până la 85% lapte de vacă în produsele vândute ca autentice
11:03 - Vânzările auto electrice au explodat în Europa. Influența războiului din Orientul Mijlociu
10:56 - Vremea se schimbă radical în România: ANM a emis două Coduri galbene. Zonele cele mai afectate
10:34 - România are o nouă „Via Transilvanica”.Traseul cultural care își propune să schimbe turismul în Dobrogea
10:30 - Desoperire șocantă. A fost găsit mort într-un apartament din Cluj. Ce au anunțat autoritățile
10:24 - SONDAJ: Aproape jumătate dintre români sunt nemulțumiți de prestațiile președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan (GRAFICE)
10:11 - Moment uriaș pentru Gigi Becali! Când va fi sfințită biserica de milioane de euro construită în Pipera
09:57 - Companiile Nestlé și Danone, acuzate că au retras prea târziu formulele de lapte praf contaminate. Cum se apară producătorii
09:57 - Decizie neașteptată. Pe cine a mai chemat Nicușor Dan la consultările pentru noul guvern