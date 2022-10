Cum economisește președintele Klaus Iohannis energie electrică și gaze: „Dintotdeauna am evitat risipa. Sunt multe chestiuni mici, dar care însumate se văd și la bani, adică plătesc ceva mai puțin” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a discutat cu presa, joi, înainte să participe la reuniunea Consiliului European, și a fost întrebat, printre altele, cum economisește energie electrică și gaze în locuința sa.

Klaus Iohannis, despre economisirea de energie: „Dintotdeauna am evitat risipa”

Întrebat dacă reduce consumul de energie electrică și gaze în locuința sa și în ce constă aceste reduceri, șeful statului a explicat: „În ce mă privește personal, dintotdeauna am evitat risipa. Pentru mine, nu este absolut nimic nou și asta are toate aspectele cunoscute. Nu am niciodată o temperatură exagerat de mare în casă, nici temperatura apei calde nu este foarte mare, electricitatea se folosește atunci când chiar chiar trebuie și nu ca să iluminăm grădina, ș.a.m.d. Sunt multe chestiuni mici, dar care însumate se văd și la bani, adică plătesc ceva mai puțin”.

În sesiunea de întrebări și răspunsuri, președintele Klaus Iohannis a vorbit și despre șansele României , dar și despre .

„Nu putem să așteptăm de la pensionari să plătească ei prețul crizelor. În condițiile în care avem o inflație care trece de 15%, eu cred că ar fi corect, ar fi rezonabil ca această creștere a pensiilor de la 1 ianuarie să țină cont de această inflație și atunci creșterea, după părerea mea, trebuie să fie mai mare decât a fost ea până acum vehiculată. Nu știu dacă bugetul permite o creștere până în 15%, așa cum probabil s-ar aștepta lumea ca să existe o compensare corectă cu inflația, dar eu cred că merită luate în considerare toate opțiunile și venit cu o creștere care compensează în bună măsură inflația”, a spus Președintele.