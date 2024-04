Dăianu (Consiliul Fiscal): Evaziunea fiscală e mare la noi. Nu se plătesc taxe. E nevoie de o colectare mai bună / Cred că va exista un pachet de măsuri. Nu înseamnă creștere de taxe, ci eliminarea unor scutiri (VIDEO)

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat că România are o mare problemă cu evaziunea fiscală. Dar recuperarea prejudiciilor, de exemplu, nu e suficientă pentru , ci de nevoie de o schimbare de substanță, de o colectare constant mare a veniturilor la bugetul de stat. Acesta a mai susținut că, în opinia sa, la anul va fi adoptat un pachet de măsuri care nu va include creșteri de taxe, ci eliminarea unor scutiri.

Daniel Dăianu: Evaziunea fiscală la noi e mare. Trebuie să colectăm mai bine

„În general, la noi e mare – o explicație pentru numerarul atât de mare din economie, că mulți bani cash sunt în economia informală, acolo-i găsim. De ce? Pentru că nu se plătesc taxe, impozite. E muncă la negru. E o mare, mare problemă a economiei noastre și a bugetului public.

Ați arătat cu degetul la cei cu averi nedeclarate sau care au adus prejudicii economiei și societății românești și reprezintă modele foarte rele pentru tineri, că sunt mulți tineri care cred că banii se pot face ușor, că nu e nevoie să muncească, că e bine să păcălești… Deci există această atitudine și dvs, televiziunile, arătați cazuri deplorabile de tineri.

Dar trebuie să fim atenți: dacă am recupera mult din ce se datorează, s-ar adăuga la vistieria publică, dar nu schimbă datele problemei în termeni fundamentali, că e ca și cum am alimenta dintr-odată vistieria statului, dar noi trebuie să schimbăm datele structurale. Adică nu recuperăm odată, un plus, ci trebuie să avem venituri permanente crescute dintr-o colectare mai bună, nu doar de la cei care s-au derobat, au păcălit, n-au declarat veniturile, ci în general trebuie să colectăm mai bine”, a declarat Daniel Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal: Cred că va exista un pachet de măsuri. Nu înseamnă creștere de taxe

La anul, „eu cred că va exista un pachet de măsuri, nu înseamnă și impozite, ci să se elimine din scutiri, din ceea ce regimul fiscal permite – optimizări fiscale.

Inclusiv regimul microîntreprinderilor. Sunt companii care nu plătesc TVA că li se permite prin regimul fiscal să nu plătească TVA. Mici companii”, a mai declarat Daniel Dăianu.