Nicușor Dan transmis un mesaj, cu prilejul , care a stârnit numeroase controverse la București. a fost criticat și atacat pentru că „a îndrăznit” să vorbească despre greșelile făcute de UE și despre necesitatea unui parteneriat cu Statele Unite.

a fost atacat pentru că a făcut referiere la politica energetică dependentă de gazul iefin rusesc, investițiile prea mici în apărare sau politica de mediu. Este vorba despre subiecte care sunt dezbătute la nivel european și care sunt recunoscute drept greșeli inclusiv de oficialii de la Bruxelles.

Mesajul lui Nicușor Dan preluat în Le Monde

Cunoscuta publicație a preluat mesajul președintelui român, prezentându-l într-o notă echilibrată, prin comparație cu ceea ce s-a întâmplat la București. Jurnaliștii francezi au amintit că acest mesaj al președintelui Nicușor Dan vine în contextul unei crize politice care a dus la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

„La câteva zile după ce Parlamentul României a cenzurat actualul guvern, aruncând țara într-o criză politică fără precedent în urma alianței – mai mult decât toxice – dintre socialiști (PSD) și extrema dreaptă (AUR), administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei”, notează Le Monde, potrivit Mediafax.

Jurnaliștii francezi comentează mesajul prezidențial și faptul că acesta pune accent pe beneficiile pe care le-a adus apartenența la UE românilor.

„În schimb, președintele Nicușor Dan a ținut sâmbătă, 9 mai, un scurt discurs, în care a subliniat că «pentru România, acești 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană au fost sinonimi cu modernizarea și, mai ales, cu îmbunătățirea nivelului de trai. Salariul mediu s-a triplat și ajunge acum la 80% din media salariilor din Uniunea Europeană»”, se arată în articolul citat de Mediafax.

Presa internațională comentează discursul prezidențial

În articol, autorii fac referire la criticile aduse de președintele Nicușor Dan politicienilor și jurnaliștilor români care tratează cu superficialitate temele europene. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât atitudinea superficială vizează discuțiile despre interesele României în cadrul UE.

„În discursul său, Nicușor Dan a criticat retorica simplistă despre Uniunea Europeană și a afirmat că dezbaterea privind viitorul european al României este adesea înlocuită cu «sloganuri», în loc de discuții autentice despre interesele țării în cadrul UE”, se mai arată în articolul citat.

Criticile lui Nicușor Dan la adresa UE

Unul dintre pasajele centrale ale discursului, preluat și comentat de presa franceză, a fost cel în care Nicușor Dan a vorbit despre greșelile strategice ale Uniunii Europene. Șeful statului a făcut referire la probleme care țin de domeniile energiei, apărării și a politicii de mediu. Sunt subiectele zilei în dezbaterile pe tema viitorului Europei Unite.

Mai mulți lideri europeni au ridicat aceste probleme, precum abandonarea energiei nucleare pentru gazul rusesc mai ieftin, dar care a dus la o dependență de Moscova; reducerea cheltuielilor de înarmare, sub amăgirea unei păci eterne; politica de mediu cu obiective corecte, dar prea ambițioase care au afectat industria grea. Sunt teme ce fac subiectul dezbaterilor la nivelul UE, dar și a unor corecții adoptate de Bruxelles.

„Președintele român a declarat apoi că «Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară și bazându-și aprovizionarea cu energie pe gaz ieftin din Rusia, neglijând industria sa de apărare și stabilind, în cadrul unei politici de mediu, ce-i drept, justificate, obiective mult prea ambițioase care au afectat industria sa grea»”, relatează publicația franceză.

Mesaj despre Republica Moldova și parteneriatul cu SUA

Cotidianul Le Figaro a evidențiat, la rândul său, declarațiile lui Nicușor Dan privind susținerea aderării Republica Moldova la Uniunea Europeană, dar și pe cele privind importanța menținerii unui parteneriat corect cu Statele Unite.

„Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne unul dintre obiectivele importante ale României, la fel ca și parteneriatul cu Statele Unite. Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să mențină un parteneriat corect, puternic și echitabil cu Statele Unite”, a relatat Le Figaro despre discursul prezidențial.

Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Europei

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj care a stârnit numeroase critici la București. Mulți analiști politici și editorialiști au apreciat că discursul prezidențial ar fi inspirat de mesajele suveraniste extremiste. Aceasta pentru că nu s-a rezumat doar la a aduce laude Uniunii Europene, ci a vorbit și despre greșelile strategice făcute de-a lungul timpului.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca astea să ieșim puțin din logica momentului și să avem o privire de ansamblu în perspectivă pe istoria recentă a României.

Uniunea Europeană a însemnat, în primul rând, pace în Europa, și pacea aduce prosperitate, și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniune Europeană au însemnat modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de trei ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană. E adevărat că, în România, diferența între salariile mari și salariile mici e mai mare decât în alte locuri din Europa. Este, de asemenea, adevărat că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani. Câteva cifre despre România în Uniunea Europeană. România, în acești 20 de ani, a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110, deci o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Din acestea, 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite, sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești – biserici, mănăstiri, cetăți, castele, Sarmizegetusa, muzee, toate astea cu bani europeni. Cred eu că, exact în acest moment, de Ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră și, în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci. Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear, și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când, în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea, și asta a fost o greșeală. Când, pe mai multe subiecte, a acționat ideologic, a fost, de asemenea, o greșeală. Însă Europa este o construcție democratică, și toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene. Și mie îmi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puțin în media din România. Este, de asemenea, adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, nu este cenaclu, în interiorul Uniunii Europene, țările europene își promovează interesele naționale. Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii românii se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă care ne îndepărtează de dezbaterea reală, despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană. Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite, și România este un susținător al unui astfel de parteneriat. Și, pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României, și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană. Câteva cuvinte despre situația curentă. Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ale minorităților naționale. Am văzut, cu ocazia asta, constrângerile pe care fiecare dintre partidele are și cu care vine la negocierea care începe. Există, deci, niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe, și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României, și, în sensul ăsta, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027.