Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”

Ana Beatrice
07 mai 2026, 16:16
Cuprins
  1. Va depăși euro pragul de 5,5 lei? Românii se tem de ce este mai rău
  2. De ce a explodat euro și cum pot fi afectați românii

Românii privesc cu tot mai multă îngrijorare evoluția euro, după ce moneda europeană a depășit pragul de 5,2 lei. Leul continuă să se deprecieze, iar cursul a ajuns la un nou maxim istoric. În contextul instabilității politice și al presiunilor economice, mulți se tem de noi scumpiri și de rate mai mari. În mediul online au apărut numeroase reacții și scenarii pesimiste legate de perioada următoare.

Va depăși euro pragul de 5,5 lei? Românii se tem de ce este mai rău

Teama provocată de creșterea euro se simte tot mai puternic în rândul românilor, iar discuțiile din mediul online au devenit un adevărat barometru al panicii economice. Pe Reddit, un utilizator a lansat întrebarea care stă acum pe buzele multora: „Cât poate să urce? Credeți că va depăși pragul de 5,5 lei?”.

Răspunsurile au venit imediat și au arătat cât de tensionată este atmosfera. „Limita e cerul”, a scris cineva ironic, în timp ce alt utilizator a comentat sarcastic: „Suntem o națiune excepțională! Ne autodepășim constant!”. Dincolo de glume, mulți au vorbit deschis despre anxietatea provocată de deprecierea leului. „Destul de îngrijorător”, a spus un internaut, iar altul a avertizat: „E chiar grav. Se pare că BNR nu a pus plafon la 5,5 și momentan își menține forțele pentru praguri mai grave”.

Mai mulți români se tem că un euro tot mai puternic va declanșa un val de scumpiri și probleme economice greu de controlat. Un comentariu devenit viral descrie perfect această teamă: „O să colapsăm economic, dacă mă întrebi pe mine. Suntem economie pe bază de consum, euro în sus înseamnă importuri mai scumpe. Chiriile, multe facturi și imobiliarele sunt în euro. Importuri mai scumpe înseamnă consum și mai scăzut. Automat vine inflația și scade puterea de cumpărare. Consum scăzut înseamnă producție mai mică, concedieri și dispariția unor locuri de muncă”. Alții au reacționat impulsiv. „Nu știu. Mă duc să-mi cheltui toate economiile”, a scris un utilizator.

De ce a explodat euro și cum pot fi afectați românii

Creșterea puternică a euro vine într-un context politic și economic extrem de fragil. Guvernul Bolojan a căzut după moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, iar ieșirea PSD de la guvernare a amplificat incertitudinea din piață.

Potrivit Playtech, analiștii Erste avertizează că această criză a împins leul la un minim istoric în raport cu moneda europeană și că efectele se pot vedea rapid în inflație, dobânzi și costurile creditelor. În doar câteva zile, euro a urcat de la nivelul de sub 5,1 lei, prag apărat de BNR în ultimul an, până aproape de 5,3 lei. În prezent, leul are cea mai slabă evoluție din regiune, depreciindu-se cu aproximativ 3,4% de la începutul anului.

Pentru românii de rând, efectele pot deveni vizibile foarte repede. România depinde masiv de importuri, iar un euro mai scump înseamnă automat costuri mai mari pentru firme și, implicit, prețuri mai mari la alimente, haine, electrocasnice, combustibil sau servicii. În plus, mulți români au chirii, rate sau diverse contracte calculate în euro, ceea ce înseamnă cheltuieli și mai greu de suportat.

Pe lângă valul de scumpiri, există și riscul unor dobânzi mai mari. Erste avertizează că BNR ar putea retrage lichiditatea din piață pentru a stabiliza cursul, măsură care ar duce la creșterea dobânzilor interbancare și, implicit, la rate mai mari pentru credite. Pentru mulți români, asta ar putea însemna o presiune financiară și mai mare într-o perioadă deja marcată de incertitudine și teamă.

