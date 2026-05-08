Primul ghid care stabilește reguli clare pentru ocuparea plajelor de pe litoral. Documentul emis de Ministerul Mediului

Adrian A
08 mai 2026, 12:35
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce reguli impune ghidul?
  2. Reguli stricte pentru construcții
  3. Primele zone vizate în ghid

Ministerul Mediului a publicat primul Ghid de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul introduce reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipurile de amenajări permise pe litoral.

Ce reguli impune ghidul?

Ghidul impune ca o zonă continuă de contact cu apa să rămână liberă de orice amplasamente, pentru a asigura accesul direct la mare. În ceea ce privește echiparea cu șezlonguri și umbrele, documentul prevede că acestea nu pot ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată, iar restul de 30% trebuie păstrat ca plajă liberă, pe nisip.

Accesul public este pus în centru: ghidul cere trasee pietonale continue, fără blocaje, și integrarea căilor de acces dinspre oraș sau faleză astfel încât trecerile să fie funcționale. Sunt incluse prevederi specifice pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru familii cu copii și pentru vârstnici, pentru a facilita utilizarea plajei de către toate categoriile de utilizatori.

„Acest ghid este primul pas prin care punem ordine într-un spațiu care a funcționat ani de zile fără reguli coerente”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, precizând că principiile din document ar putea deveni parte integrantă din viitoarele contracte de închiriere pe 10 ani.

Reguli stricte pentru construcții

Toate intervențiile pe plajă trebuie să fie demontabile și reversibile, ghidul interzicând fundațiile permanente și orice lucrări care modifică structura naturală a plajei. Sunt permise doar dotările esențiale: dușuri, cabine, puncte de prim-ajutor, posturi de salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă, toate proiectate pentru a putea fi îndepărtate la finalul sezonului.

Documentul descurajează amplasările haotice, ocuparea excesivă a plajelor, blocarea priveliștii spre mare și extinderea liniară continuă a structurilor comerciale. În capitolul dedicat calității arhitecturale, ghidul recomandă utilizarea lemnului tratat, a metalului și a textilelor naturale, iar materialele neconforme sau culorile agresive sunt descurajate pentru a păstra coerența vizuală a litoralului.

Primele zone vizate în ghid

Ghidul acoperă în faza pilot șapte zone reprezentative ale litoralului: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile din document sunt diferențiate în funcție de tipul plajei — urbană, naturală sau rurală — astfel încât măsurile să se potrivească contextului fiecărui sector.

Ghidul este prezentat ca prima etapă dintr-un proces mai amplu; urmează intervenții directe în teren și elaborarea de propuneri concrete de organizare pe sectoare de litoral, conform planului enunțat de autorii documentului, Ordinul Arhitecților din România și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

