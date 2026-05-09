Troels Lund Poulsen, ministrul Apărării din , a fost însărcinat să formeze un . Regele danez a luat această decizie după eșecul negocierilor purtate de prim-ministrul social-democrat Mette Frederiksen.

De ce a fost desemnat Troels Lund Poulsen?

a transmis că regele i-a solicitat ministrului apărării, Troels Lund Poulsen, să încerce să construiască o . Această decizie vine după ce negocierile dintre forţele de centru-stânga conduse de Mette Frederiksen au eşuat. Potrivit agenției de presă Reuters desemnarea ministrului Apărării are drept cauză blocajul în care au ajuns negocierile după alegerile din luna martie.

Alegerile parlamentare din martie au dus la o adunare parlamentară fragmentată, formată din 12 partide. Prim-ministrul social-democrat Mette Frederiksen a condus negocierile de atunci, în speranţa de a-şi asigura un al treilea mandat. Însă discuţiile cu potenţialii parteneri au ajuns într-un impas în ultimele săptămâni.

Acest lucru a încetinind procesul decizional al guvernului în contextul eforturilor de a rezolva criza din relaţiile cu administraţia Trump pe tema Groenlandei.

Vineri, fostul premier Lars Lokke Rasmussen şi Partidul Moderat, de centru, au încheiat discuţiile cu Frederiksen. Ei au propus ca sarcina de a conduce negocierile să îi revină lui Lund Poulsen, care conduce Partidul Liberal, de dreapta.

Danemarca ar putea avea un guvern de dreapta

Dacă Troels Lund Poulsen va reuși să obțină suficient sprijin pentru a trece un guvern prin parlament, are șanse mari să devină premier al Danemarcei. El trebuie să obțină suficient sprijin din partea grupurilor de dreapta şi de centru.

Dacă va eşuea, sarcina de a conduce negocierile va reveni lui Frederiksen sau unuia dintre ceilalţi lideri de partid.

Social-democraţii lui Frederiksen se află la putere din 2019. Aceștia au obţinut 38 de locuri în parlament, din cele 179 de locuri. Este o scădere faţă de cele 50 de mandate obținute în 2022. Potrivit datelor statistice votul obținut la alegerile din martie reprezintă cel mai slab rezultat electoral al social-democraților începând din 1903.