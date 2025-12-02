B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » A fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură 10% din energia României. Care e motivul

A fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură 10% din energia României. Care e motivul

Traian Avarvarei
02 dec. 2025, 15:07
A fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură 10% din energia României. Care e motivul
Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi a Petrom. Sursa foto: omvpetrom.com
Cuprins
  1. De ce a fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi
  2. Ce implicații are oprirea centralei de la Brazi

Centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură circa 10% din producția națională, este oprită etapizat pe parcursul zilei de marți. Centrala funcționa încă de luni la capacitate redusă.

De ce a fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi

Centrala de la Brazi a fost oprită pentru că nu există apă suficientă pentru funcționarea ei.

„Debit redus de apa tehnologica datorita unor avarii comunicate de Apele Romane, conform adresa 62D/02.12.2025” – e mesajul postat pe site-ul Transelectrica.

Centrala ar urma să fie repornită pe 4 decembrie, la ora 1 dimineața, dar nu e o dată certă, explică economica.net.

Ce implicații are oprirea centralei de la Brazi

Incidentul arată vulnerabilitatea sistemului energetic la factori precum condițiile meteo și disponibilitatea resurselor naturale.

Oprirea centralei înseamnă pierderi directe de producție de energie electrică, dar și de venituri pentru Petrom, explică Libertatea. Reluarea operațiunilor poate însemna costuri suplimentare.

Centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi funcționează din 2012, în urma unei investiții de 530 milioane de euro, fiind cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România.

