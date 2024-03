Deficitul bugetar ar putea ajunge la 6% din PIB. Analist economic: Dacă lucrurile vor sta așa, atunci bugetul pentru anul viitor va fi și mai complicat (VIDEO)

Analistul economic Constantin Rudniţchi a avut o intervenție pe B1 TV, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, unde a vorbit despre gaura din buget, care ar putea ajunge la 6% din PIB.

“Aici ne referim la deficitul bugetar pe anul acesta. Deocamdată nu știm suma. Din declarațiile cele mai recente ale ministrului Finanțelor se pare că vom încheia anul cu 5,5 % din produsul intern brut (PIB).

Evident că este foarte mult, mai ales că am plecat propunându-ne anul acesta un deficit de numai 4,4 %, dar, între timp, lucrurile au deraiat, aș spune, destul de mult. Am scris un text, e important deficitul de anul acesta pentru a vedea ce facem anul viitor, pentru că încep discuțiile pe marginea bugetului de anul viitor. Presiunile sunt destul de mari, ele vin dinspre creșteri salariale bugetare, dinspre creșterea pensiilor. Eu am mai adăugat un element acolo, să vedem în ce măsură lucrurile vor sta în felul acesta, și anume, un proces, pe care informațiile mele îmi spun că România îl va pierde la Washington, între Statul român și Roșia Montană Gold Corporation.

Acolo, despăgubirile cerute sunt de 3,3 miliarde de dolari și pot ajunge până la 6 miliarde.

Dacă lucrurile vor sta așa, atunci bugetul pentru anul viitor va fi și mai complicat.

Dar încă două elemente. Astăzi s-au făcut publice .

România este, din păcate, pe penultimul loc, la nivelul Uniunii Europene, depășind doar Bulgaria.

E important, pentru că o reconstrucție a României trebuie să plece de la educație ori situația după cum vedem este complicată sau foarte, foarte slabă și în acest această zonă.

Și 2, mi-a plăcut, o să dau chiar omul și citatul. Mi-a plăcut ce spune Iulian Stanciu, e un om de afaceri din România, care spune că în România putem vedea toate cele 4 revoluții industriale, de la cai cu căruța, eu însumi am fost într-un sat din România și am văzut câteva căruțe trase de cai, mergând pe drum. E pitoresc, e frumos, dar e din alt film, ca să zic așa.

Deci de la aceasta până la savanți de renume mondial în domeniul Inteligenței artificiale. Ori toate aceste lucruri trebuie, într-un fel sau în altul, nu știu dacă armonizate, dar trebuie să faci politici speciale pentru fiecare Românie. Aici cred că s-au împotmolit”.