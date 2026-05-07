B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate

Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate

Adrian Teampău
07 mai 2026, 14:43
Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate
Sursa: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Consiliul Concurenței a încheiat ancheta în cazul manipulării ROBOR
  2. Băncile se apără în fața acuzațiilor

Consiliul Concurenței este pe cale să finalizeze ancheta în cazul băncilor acuzate că au manipulat indicele ROBOR în pandemie. Bogdan Chiriţoiu, președintele instituției a anunțat când va fi luată o decizie. 

Consiliul Concurenței a încheiat ancheta în cazul manipulării ROBOR

Bogdan Chiriţoiu a anunțat că o decizie în ancheta privind manipularea ROBOR în perioada pandemiei va fi lută undeva la începutul lunii iunie. Consiliul Concurenței a finalizat raportul investigației, iar acum analizează răspunsurile băncilor la acuzațiile formulate.

„La nivelul de investigaţie, la nivelul preliminar, raportul e gata. A fost transmis băncilor, am aşteptăm comentariile pe care le fac băncile, dar ăsta e dreptul lor la apărare. O să analizez eu şi colegii mei când primim acest răspuns al băncilor şi apoi vom lua o decizie. Deci, undeva la începutul lunii viitoare o să avem o decizie. Raportul investigaţiei e finalizat, acum, trebuie, repet, să luăm decizie”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

El a confirmat că din investigațiile făcute de inspectorii Consiliului a rezultat că a existat un schimb de informaţii care a distorsionat concurenţa. Potrivit spuselor sale, în momentul în care stabilește cotația ROBOR, o bancă știe deja care sunt cotațiile celorlalte instituții bancare. Iar acest lucru este de natură să-i influențeze decizia și să distorsioneze corectitudinea indicelui.

„Raportul susţine că există un schimb de informaţii care distorsionează concurenţa. Deci, faptul că în momentul când cotează, o bancă, când spune care e cotaţia ei pentru ROBOR, ştie care-s cotaţiile altor bănci, influenţează decizia băncii şi distorsionează mesajul sau corectitudinea indicelui, să spunem, aşa. Deci, cotaţiile nu sunt independente, asta susţine raportul. Repet, asta vom decide eu şi colegii mei, după ce ascultăm şi argumentele băncilor”, a explicat şeful Consiliului.

Băncile se apără în fața acuzațiilor

Băncile s-au apărat de acuzațiile aduse de Consiliul Concurenței precizând că nu au încălcat legea. Într-un comunicat de presă, în luna aprilie, Asociația Română a Băncilor a transmis că toate tranzacțiile au respectat reglementările naționale. Mai mult, au precizat, BNR supraveghează piața bancară și se asigură că nu sunt încălcări ale regulilor.

„Ne exprimăm convingerea că analiza finală a autorităților va confirma că băncile au acționat în permanență cu bună-credință, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil, precum și cu regulile și metodologiile stabilite de autoritățile competente”, spunea ARB într-un comunicat de presă.

ARB a susținut că creșterea generalizată a dobânzilor începând cu anul 2022 nu a fost un fenomen local. Amplitudinea acestuia a fost dată de factori macroeconomici, precum inflația, deficitele fiscale și structura economiei.

„Niciunul dintre acești factori nu poate fi influențat de comportamentul băncilor locale prin modul în care ele cotează costul finanțării interbancare”, se mai arăta în comunicatul respectiv.

Tags:
Citește și...
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Economic
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Economic
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg
Economic
Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg
Un nou tronson de autostradă este aproape de recepție. Directorul CNAIR anunță când se deschide circulației (VIDEO)
Economic
Un nou tronson de autostradă este aproape de recepție. Directorul CNAIR anunță când se deschide circulației (VIDEO)
Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă. Încheierea rapidă a crizei politice poate avea efecte benefice
Economic
Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă. Încheierea rapidă a crizei politice poate avea efecte benefice
Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele
Economic
Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Economic
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Economic
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Economic
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Economic
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Ultima oră
16:46 - Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
16:25 - Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
16:16 - Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
16:12 - Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
16:02 - Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
15:58 - AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
15:37 - Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
15:37 - Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
15:33 - Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
15:19 - Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier