Consiliul Concurenței este pe cale să finalizeze în cazul băncilor acuzate că au manipulat în pandemie. Bogdan Chiriţoiu, președintele instituției a anunțat când va fi luată o decizie.

Consiliul Concurenței a încheiat ancheta în cazul manipulării ROBOR

a anunțat că o decizie în ancheta privind manipularea ROBOR în perioada pandemiei va fi lută undeva la începutul lunii iunie. Consiliul Concurenței a finalizat raportul investigației, iar acum analizează răspunsurile băncilor la acuzațiile formulate.

„La nivelul de investigaţie, la nivelul preliminar, raportul e gata. A fost transmis băncilor, am aşteptăm comentariile pe care le fac băncile, dar ăsta e dreptul lor la apărare. O să analizez eu şi colegii mei când primim acest răspuns al băncilor şi apoi vom lua o decizie. Deci, undeva la începutul lunii viitoare o să avem o decizie. Raportul investigaţiei e finalizat, acum, trebuie, repet, să luăm decizie”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

El a confirmat că din investigațiile făcute de inspectorii Consiliului a rezultat că a existat un schimb de informaţii care a distorsionat concurenţa. Potrivit spuselor sale, în momentul în care stabilește cotația ROBOR, o bancă știe deja care sunt cotațiile celorlalte instituții bancare. Iar acest lucru este de natură să-i influențeze decizia și să distorsioneze corectitudinea indicelui.

„Raportul susţine că există un schimb de informaţii care distorsionează concurenţa. Deci, faptul că în momentul când cotează, o bancă, când spune care e cotaţia ei pentru ROBOR, ştie care-s cotaţiile altor bănci, influenţează decizia băncii şi distorsionează mesajul sau corectitudinea indicelui, să spunem, aşa. Deci, cotaţiile nu sunt independente, asta susţine raportul. Repet, asta vom decide eu şi colegii mei, după ce ascultăm şi argumentele băncilor”, a explicat şeful Consiliului.

Băncile se apără în fața acuzațiilor

Băncile s-au apărat de acuzațiile aduse de Consiliul Concurenței precizând că nu au încălcat legea. Într-un comunicat de presă, în luna aprilie, Asociația Română a Băncilor a transmis că toate tranzacțiile au respectat reglementările naționale. Mai mult, au precizat, supraveghează piața bancară și se asigură că nu sunt încălcări ale regulilor.

„Ne exprimăm convingerea că analiza finală a autorităților va confirma că băncile au acționat în permanență cu bună-credință, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil, precum și cu regulile și metodologiile stabilite de autoritățile competente”, spunea ARB într-un comunicat de presă.

ARB a susținut că creșterea generalizată a dobânzilor începând cu anul 2022 nu a fost un fenomen local. Amplitudinea acestuia a fost dată de factori macroeconomici, precum inflația, deficitele fiscale și structura economiei.

„Niciunul dintre acești factori nu poate fi influențat de comportamentul băncilor locale prin modul în care ele cotează costul finanțării interbancare”, se mai arăta în comunicatul respectiv.