B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă. Încheierea rapidă a crizei politice poate avea efecte benefice

Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă. Încheierea rapidă a crizei politice poate avea efecte benefice

Adrian Teampău
07 mai 2026, 13:38
Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă. Încheierea rapidă a crizei politice poate avea efecte benefice
Sursa foto: racool_studio/ Freepik
Cuprins
  1. Demiterea guvernului a dus la scăderea dobânzilor
  2. Prelungirea crizei politice implică costuri suplimentare pentru stat
  3. Ce se întâmplă cu cursul valutar după demiterea guvernului?

Demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan a fost însoțită de tot felul de prevestiri, din partea analiștilor, care anunțau apocalipsa economică. Căderea cursului valutar, din aceste zile, era descrisă drept un semn sigur că profețiile lor se vor îndeplini.

Dobânzile la care se împrumută statul scad, iar randamentele bursei de valori sunt pe trend pozitiv. Doar cursul de schimb euro/leu rămâne decuplat de la aceste evoluții pozitive.

Demiterea guvernului a dus la scăderea dobânzilor

Dobânzile la care se poate împrumuta statul au scăzut joi, 7 mai  sub pragul de 7% pentru titlurile în lei pe 10 ani. Este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru, din luna aprilie, în contextul dat de demiterea guvernului Bolojan.

Evoluția este determinată, în principal, de situația externă. Există un optimism cu privire la o încheiere a războiului dintre SUA și Iran, fapt ce ar duce la reducerea prețurilor la energie. Potrivit Profit.ro, activele din sectorul financiar înregistrează, la nivelul global, o evoluție pozitivă. Aceasta este susținută de așteptările ca încheierea războiului să susțină perspectivele economiei.

Astfel, în jurul orei 11, costul de împrumut pentru titluri în lei pe 10 ani, rezultat din pozițiile investitorilor pe piața secundară, se situa la 6,9315%. Anterior, la ședința precedentă, aceleși tilturi au închis la circa 7,16%. Este pentru prima dată din 17 aprilie, când titlurile pe 10 ani în lei coboară sub 7%.

Prelungirea crizei politice implică costuri suplimentare pentru stat

Demiterea guvernului Bolojan s-a făcut prin moțiune de cenzură și este un fapt împlinit. În aceste condiții, partidele politice trebuie să gândească soluții pentru încheierea rapidă a crizei politice. Potrivit sursei citate mai sus, costurile de împrumut ale României au fost influențate de contextul extern. O corecție pozitivă, o scădere substanțială și o stabilizare a dobânzilor poate fi adusă de rezolvarea rapidă a crizei politice interne.

Rezolvarea situației este cu atât mai necesară cu cât conflictul SUA-Iran și efectele sale negative asupra economiei globale și asupra piețelor financiare, lipsa de predictibilitate a politicilor administrației americane reprezintă o sursă suplimentară de risc.

Interesul investitorilor  este dat de scăderea deficitului bugetar și confirmarea ratingului de credit recomandat investițiilor. La finalul acestui an, deficitul ar trebui să se reducă la 6,2% din PIB, după 7,9% din PIB anul trecut și 9,3% din PIB în 2024.

România înregistrează cele mai dezechilibre bugetare la nivelul Uniunii Europene, în ultimii ani. Datoria publică a urcat la 60% din PIB și există perspective că va atinge un nivel și mai ridicat, peste 70%, în următorii ani.

Ce se întâmplă cu cursul valutar după demiterea guvernului?

Cursul de schimb valutar euro/leu rămâne, însă, decuplat de la aceste evoluții pozitive. Un euro este cotat în jurul a 5,26 lei/euro, similar cu ziua precedentă. Pe de altă parte, există analiști care consideră că moneda națională a fost supraevaluată. Iar acest lucru ar putea explica presiunea sporită din prezent.

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu avertizează că vor mai exista variații pe cursul de schimb leu-euro, în perioada următoare. Presiunea pe curs va exista până în momentul în care se va ajunge la o stabilitate politică şi financiară.

„E o perioadă de instabilitate, ea se simte de pieţe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua.

Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie, dar trebuie să înţelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională, pentru liniştirea pieţelor”, a spus Dan Suciu în cdrul unui eveniment.

Tags:
Citește și...
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Economic
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Economic
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate
Economic
Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate
Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg
Economic
Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg
Un nou tronson de autostradă este aproape de recepție. Directorul CNAIR anunță când se deschide circulației (VIDEO)
Economic
Un nou tronson de autostradă este aproape de recepție. Directorul CNAIR anunță când se deschide circulației (VIDEO)
Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele
Economic
Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Economic
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Economic
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Economic
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Economic
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Ultima oră
16:46 - Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
16:25 - Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
16:16 - Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
16:12 - Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
16:02 - Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
15:58 - AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
15:37 - Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
15:37 - Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
15:33 - Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
15:19 - Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier