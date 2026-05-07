CNAIR anunță că încă un tronson din A7, este aproape de finalizare, lucrările fiind executate în proporție de 95%.

Directorul , Cristian Pistol, a anunțat că execută lucrările finale pe lotul 2 al autostrăzii Focşani–Bacău. Acest tronson are o lungime de 39 de kilometri. Potrivit oficialului CNAIR, s-a ajuns la asfaltare, la trasarea marcajelor rutiere şi la montarea parapetului de protecție pe ultimele segmente ale șoselei.

Activităţile finale vizează şi stabilizarea zonelor de acostament şi executarea lucrărilor de semnalizare rutieră definitivă, elemente necesare pentru deschiderea în condiţii de siguranţă a întregului tronson. Pe acest șantier au fost dislocați 350 de muncitori şi 120 de utilaje, astfel că stadiul execuției a ajuns la 95%. .

„Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focşani-Bacău (A7) sunt aproape finalizate (95%)! Antreprenorul român (UMB) asfaltează, trasează marcaje şi montează parapet pe ultimele sectoare din şantier. Lucrează acum în şantier 350 de muncitori şi 120 de utilaje”, a anunțat directorul Cristian Pistol.

Cristian Pistol a estimat că lucrările vor fi încheiate, iar circulația va fi dechisă cel târziu în luna august a acestui an. Tot în aceiași perioadă se estimează că va fi inaugurat și tronsonul de 49 km dintre Bacău și Paşcani.

„Pe toţi cei aproximativ 39 km ai acestui lot se va putea circula cel mai târziu în luna august a acestui an, când se va deschide circulaţia şi pe 49 km ai tronsonului de autostradă Bacău-Paşcani”, a mai transmis Cristian Pistol.

Șoferii pot circula între Domneşti Târg şi Adjud

Directorul CNAIR a amintit că pe acest tronson de autostradă, între Focșani și Bacău, se poate circula, deja pe o distanță de 13,2 kilometri. Este vorba despre porțiunea dintre Domneşti Târg şi Adjud care a fost inaugurată încă din luna decembrie 2025.

În total, la finalul anului, se va putea circula în regim de autostradă, pe o distanță de 397 km, de la Bucureşti la Paşcani. Autostrada A7 va face legătura cu A3 (Bucureşti-Ploieşti) și cu cei 16 km ai Variantei Ocolitoare (VO) Bacău.