B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg

Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg

Adrian A
07 mai 2026, 14:24
Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg
Sursa foto: DreamsTime
Cuprins
  1. Criză de motorină la pompă, liber la exporturi
  2. Motorina pleacă din țară, românii stau la coadă
  3. Guvernul doar a zis că e criză
  4. Motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru

Deși România se află oficial în stare de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere, autoritățile au dat undă verde pentru 30 de exporturi de motorină către state vecine și pentru revânzări de combustibil importat din afara UE, pe fondul tensiunilor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Criză de motorină la pompă, liber la exporturi

România traversează una dintre cele mai tensionate perioade de pe piața carburanților din ultimii ani, însă reacția statului ridică serioase semne de întrebare: în loc să securizeze stocurile interne, autoritățile au aprobat zeci de exporturi de motorină exact în perioada în care țara se află oficial în stare de criză petrolieră.

În timp ce autoritățile avertizează asupra riscului de scumpiri și posibile sincope în aprovizionarea cu carburanți, statul român a aprobat, în plină stare de criză, zeci de cereri pentru exportul de motorină, inclusiv pentru revânzarea unor cantități provenite din Arabia Saudită.

Potrivit datelor transmise de reprezentanții Ministerului Economiei pentru Profit.ro, de la declararea oficială a stării de criză pe piața locală a țițeiului și produselor petroliere au fost aprobate 30 de cereri pentru emiterea acordurilor necesare exportului sau livrării intracomunitare de motorină. Cele mai multe au vizat livrări către state din proximitatea României, precum Republica Moldova, Bulgaria, Georgia și Ucraina.

Motorina pleacă din țară, românii stau la coadă

Situația devine și mai controversată în condițiile în care România este importator net de motorină și depinde puternic de aprovizionarea externă pentru a acoperi consumul intern.

Cu alte cuvinte, țara nu produce suficient diesel pentru propriile nevoi, dar continuă să permită ieșirea unor cantități importante din piață.

Mai grav, dintre aprobările acordate, 11 au vizat motorină produsă în România, iar restul au inclus inclusiv revânzări de combustibili importați din afara Uniunii Europene, inclusiv din Arabia Saudită.

Într-un moment în care unele stații rămân fără stocuri, iar prețul motorinei urcă accelerat, decizia de a permite exporturi pare nu doar discutabilă, ci profund contradictorie cu discursul oficial despre protejarea consumatorului român.

Guvernul doar a zis că e criză

Executivul a instituit starea de criză pe piața petrolului și produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, pe fondul tensiunilor internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocarea Strâmtorii Ormuz — una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global.

Războiul dintre SUA, Israel și Iran a provocat dezechilibre majore în lanțurile de aprovizionare, iar România resimte direct efectele prin scumpiri și presiuni pe stocurile de motorină.

Tocmai din acest motiv, Guvernul a introdus obligativitatea unui acord special pentru exporturile de produse petroliere. În teorie, avizele ar trebui acordate doar dacă respectivele cantități nu afectează piața internă.

În practică însă, realitatea din benzinării arată exact contrariul.

Motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru

Specialiștii din piață avertizează că problema este departe de a se încheia. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, estimează că motorina poate ajunge rapid la 9,4 – 9,6 lei/litru, iar într-un scenariu sever chiar la 10–12 lei/litru.

Lipsa unor rezerve solide și vulnerabilitatea logistică fac ca orice dezechilibru să se transforme imediat în panică la pompă. Cu toate acestea, în locul unor restricții ferme și al consolidării stocurilor interne, statul continuă să semneze aprobări pentru export.

Autoritățile susțin că toate avizele au fost emise doar după verificări și pe baza declarațiilor operatorilor economici că aprovizionarea internă nu va fi afectată. Însă pentru consumatorul care găsește pompa goală sau plătește zilnic mai mult pentru un plin, aceste explicații administrative valorează tot mai puțin. În paralel, Guvernul discută despre reducerea accizelor, plafonarea adaosurilor comerciale sau restricții suplimentare la export — măsuri care par tardive în condițiile în care exporturile au fost deja aprobate.

Mesajul transmis pieței este unul greu de explicat: România este oficial în criză de motorină, dar continuă să trimită motorina în afara țării. Iar nota de plată ajunge, ca de obicei, la români.

Tags:
Citește și...
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Economic
Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Economic
Bulgarii ne cumpără curentul ieftin și ni-l vând scump. România produce, Bulgaria încasează
Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate
Economic
Ancheta în cazul manipulării ROBOR este finalizată. Consiliul Concurenței pregătește decizia pentru băncile acuzate
Un nou tronson de autostradă este aproape de recepție. Directorul CNAIR anunță când se deschide circulației (VIDEO)
Economic
Un nou tronson de autostradă este aproape de recepție. Directorul CNAIR anunță când se deschide circulației (VIDEO)
Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă. Încheierea rapidă a crizei politice poate avea efecte benefice
Economic
Dobânzile la care se împrumută statul au început să scadă. Încheierea rapidă a crizei politice poate avea efecte benefice
Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele
Economic
Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Economic
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Economic
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Economic
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Economic
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Ultima oră
16:46 - Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
16:25 - Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
16:16 - Creșterea monedei euro provoacă panică. Românii se tem de ce este mai rău: „E chiar grav”
16:12 - Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
16:02 - Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
15:58 - AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
15:37 - Donald Trump a lansat noua strategie antiteroristă. Care sunt principalele amenințări la adresa SUA
15:37 - Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
15:33 - Nereguli la o casă de amanet din Timișoara. Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 18 kilograme de aur
15:19 - Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier