Statul vinde motorină în plină criză. Benzinăriile rămân fără carburant, dar avizele pentru exporturi curg

Deși România se află oficial în stare de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere, autoritățile au dat undă verde pentru 30 de exporturi de motorină către state vecine și pentru revânzări de combustibil importat din afara UE, pe fondul tensiunilor generate de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Criză de motorină la pompă, liber la exporturi

România traversează una dintre cele mai tensionate perioade de pe piața carburanților din ultimii ani, însă reacția statului ridică serioase semne de întrebare: în loc să securizeze stocurile interne, autoritățile au aprobat zeci de exporturi de motorină exact în perioada în care țara se află oficial în stare de criză petrolieră.

În timp ce autoritățile avertizează asupra riscului de scumpiri și posibile sincope în aprovizionarea cu carburanți, statul român a aprobat, în plină stare de criză, zeci de cereri pentru exportul de motorină, inclusiv pentru revânzarea unor cantități provenite din Arabia Saudită.

Potrivit datelor transmise de reprezentanții Ministerului Economiei pentru , de la declararea oficială a stării de criză pe piața locală a țițeiului și produselor petroliere au fost aprobate 30 de cereri pentru emiterea acordurilor necesare exportului sau livrării intracomunitare de motorină. Cele mai multe au vizat livrări către state din proximitatea României, precum Republica Moldova, Bulgaria, Georgia și Ucraina.

Motorina pleacă din țară, românii stau la coadă

Situația devine și mai controversată în condițiile în care România este importator net de motorină și depinde puternic de aprovizionarea externă pentru a acoperi consumul intern.

Cu alte cuvinte, țara nu produce suficient diesel pentru propriile nevoi, dar continuă să permită ieșirea unor cantități importante din piață.

Mai grav, dintre aprobările acordate, 11 au vizat motorină produsă în România, iar restul au inclus inclusiv revânzări de combustibili importați din afara Uniunii Europene, inclusiv din Arabia Saudită.

Într-un moment în care unele stații rămân fără stocuri, iar prețul motorinei urcă accelerat, decizia de a permite exporturi pare nu doar discutabilă, ci profund contradictorie cu discursul oficial despre protejarea consumatorului român.

Guvernul doar a zis că e criză

Executivul a instituit starea de criză pe piața petrolului și produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, pe fondul tensiunilor internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocarea Strâmtorii Ormuz — una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global.

Războiul dintre SUA, Israel și Iran a provocat dezechilibre majore în lanțurile de aprovizionare, iar România resimte direct efectele prin scumpiri și presiuni pe stocurile de motorină.

Tocmai din acest motiv, Guvernul a introdus obligativitatea unui acord special pentru exporturile de produse petroliere. În teorie, avizele ar trebui acordate doar dacă respectivele cantități nu afectează piața internă.

În practică însă, realitatea din benzinării arată exact contrariul.

Motorina ar putea ajunge la 10 lei pe litru

Specialiștii din piață avertizează că problema este departe de a se încheia. Președintele Asociației Energia Inteligentă, estimează că motorina poate ajunge rapid la 9,4 – 9,6 lei/litru, iar într-un scenariu sever chiar la 10–12 lei/litru.

Lipsa unor rezerve solide și vulnerabilitatea logistică fac ca orice dezechilibru să se transforme imediat în panică la pompă. Cu toate acestea, în locul unor restricții ferme și al consolidării stocurilor interne, statul continuă să semneze aprobări pentru export.

Autoritățile susțin că toate avizele au fost emise doar după verificări și pe baza declarațiilor operatorilor economici că aprovizionarea internă nu va fi afectată. Însă pentru consumatorul care găsește pompa goală sau plătește zilnic mai mult pentru un plin, aceste explicații administrative valorează tot mai puțin. În paralel, Guvernul discută despre reducerea accizelor, plafonarea adaosurilor comerciale sau restricții suplimentare la export — măsuri care par tardive în condițiile în care exporturile au fost deja aprobate.

Mesajul transmis pieței este unul greu de explicat: România este oficial în criză de motorină, dar continuă să trimită motorina în afara țării. Iar nota de plată ajunge, ca de obicei, la români.