Influencerii capătă tot mai multă autoritate

Influencerii care activează în mediul online capătă tot mai multă autoritate asupra tinerilor români din Generația Z. Aceștia evită sau chiar resping campaniile tradiționale de promovare, preferând sfaturile celor pe care îi urmăresc.

Aproximativ jumătate dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 ani și 29 de ani, evită . Ei consideră că acestea sunt prea intruzive sau irelevante. Astfel, o pondere de 54% dintre aceștia se orientează către influencerii din mediul online, pe care îi consideră mai credibili şi mai apropiaţi de realitatea lor.

Sunt concluziile unui , intitulat „Gen Z – comportamente de consum şi insight-uri de marketing în România”. Documentul scoate în evidență influența pe care o au platformele online asupra tinerilor care petrec în medie peste 3,5 ore pe zi pe internet. Astfel, platforme precum TikTok, Instagram şi YouTube sunt principalele canale ce influențează deciziile de cumpărare.

Conform cercetării, tinerii sunt influențați de recomandările comunităţii, de recenzii şi de conţinutul generat de utilizatori. Astfel, centrul de greutate a campaniilor de publicitate se mută de la comunicarea brandurilor către validarea socială.

Generația Z, mai arată studiul, este atentă la preţ şi reacţionează la promoţii. În cazul lor, loialitatea faţă de anumite branduri se construieşte pe autenticitate, transparenţă şi valori. Circa 75% dintre tineri economisesc activ, deşi nivelul economiilor rămâne redus. Acest lucru reflectă etapa incipientă a vieţii profesionale şi veniturile limitate.

Marketerii trebuie să-și schimbe strategiile

Datele cercetării despre rolul pe care îl au influencerii în conturarea comportamentului tinerilor, indică și o altă situație. Strategiile tradiţionale de marketing, bazate pe mesaje standardizate şi acoperire largă, devin mai puţin eficiente pentru Generaţia Z. Aproape 50% dintre membrii acesteia evită evită publicitatea clasică, iar 97% consumă conţinut preponderent de pe dispozitive mobile.

Companiile obţin rezultate mai bune atunci când îşi adaptează strategiile la comportamentele reale ale acestui segment. Studiul dă ca exemplu, în acest sens:

prioritizarea experienţelor optimizate pentru mobil, dat fiind că 61% dintre tineri cumpără direct de pe telefon;

utilizarea conținutului autentic şi relevant, adaptat platformelor sociale;

integrarea recomandărilor din comunităţi şi colaborările cu influenceri, în condiţiile în care 54% dintre tineri consideră aceste surse credibile;

construirea loialității de brand pe valori şi transparenţă, nu doar pe preţ.

Ce importanță au influencerii în conturarea obiceiurilor de consum

Aproximativ 50% dintre tinerii din Generaţia Z declară că evită reclamele tradiţionale, pe care le consideră intruzive sau irelevante. Ei reacționează la conţinut autentic şi relevant, livrat în formate adaptate platformelor digitale. Aproximativ 54% dintre tineri consideră influencerii credibili, în special micro-influencerii, percepuţi ca fiind mai apropiaţi de realitatea lor.

Raportul „Gen Z – comportamente de consum şi insight-uri de marketing în România” este un studiu de tip „case study”. Raportul are la bază cercetrea secundară care consolidează date din surse locale şi internaţionale pentru a evidenţia tendinţele relevante ale Generaţiei Z. Documentul integrează analize şi cercetări realizate de organizaţii precum , Ipsos, McKinsey şi PwC, contextualizate pentru piaţa din România.

Analiza a fost realizată de platforma digitală de reduceri şi loialitate dedicată studenţilor din Europa Centrală şi de Est, Diverzum. Aceasta are, în prezent, peste 220.000 de utilizatori activi, majoritatea cu vârste între 16 şi 25 de ani. În 2025, utilizatorii au cheltuit aproximativ 25 de milioane de euro prin intermediul platformei, au generat 250.000 de tranzacţii lunare, iar studenţii au economisit peste 8,5 milioane de euro.