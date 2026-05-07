Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”

Pentru mulți turiști, vacanța începe oficial în momentul în care comanzi prima bere la aeroport, chiar dacă ceasul arată 5:47 dimineața. Dar Michael O’Leary, șeful Ryanair, vrea să pună capăt acestei tradiții „sacre”. El cere interzicerea alcoolului servit înainte de zborurile matinale, spunând că situația a scăpat serios de sub control.

„Cine are nevoie de bere la ora 5 dimineața?”

O’Leary spune că Ryanair ajunge acum să devieze aproape un zbor pe zi din cauza pasagerilor turbulenți — o creștere uriașă față de acum 10 ani, când asta se întâmpla cam o dată pe săptămână.

„Devine o adevărată provocare pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce cineva din barurile aeroporturilor servește oameni la 5 sau 6 dimineața. Cine are nevoie să bea bere la ora aceea?”, a declarat șeful Ryanair, citat de

În Marea Britanie, barurile din aeroporturi nu sunt obligate să respecte aceleași restricții privind programul de servire a alcoolului care se aplică altor localuri. O’Leary consideră că această excepție ar trebui eliminată.

Soluția: maximum două pahare și gata

Șeful Ryanair propune ca aeroporturile să respecte aceleași reguli de servire ca barurile normale și să existe o limită de două băuturi per pasager. Argumentul lui? suportă haosul, în timp ce barurile din aeroport încasează profitul.

„Noi suntem destul de responsabili, dar cei care nu sunt responsabili, cei care profită de situație, sunt aeroporturile care țin aceste baruri deschise la 5 sau 6 dimineața și care, în timpul întârzierilor, sunt foarte fericite să le servească oamenilor cât alcool doresc, pentru că știu că problema va fi transferată companiilor aeriene”, spune O’Leary.

Adică: pub-ul face bani, iar pilotul face slalom printre scandaluri la 10.000 de metri.

Beția la bord nu vine cu mile bonus

Asta, deși în Marea Britanie, să fii beat în avion e infracțiune. Pasagerii pot primi amenzi de până la 5.000 de lire, iar în unele cazuri chiar și închisoare. Ryanair a început inclusiv să ceară despăgubiri. Un pasager care a provocat devierea unui zbor Dublin–Lanzarote s-a trezit cu o cerere de despăgubire de 15.000 de euro.

Așa că data viitoare când comanzi o bere la 5 dimineața înainte de zborul spre vacanță, să știi că undeva, în depărtare, CEO-ul Ryanair oftează dramatic.