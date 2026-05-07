Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?

Nu e nimic mai frustrant decât momentul în care apeși maneta și excavatorul reacționează de parcă s-ar trezi din cel mai adânc somn, chiar atunci când ai un morman de pământ de mutat. Scăderea randamentului e primul semn că utilajul dă semne de oboseală și, dacă ignori simptomele, te îndrepți rapid spre o gaură neagră în buget.

Când brațul nu mai are forță sau mișcările devin sacadate, nu forța nota, pentru că riști să transformi o problemă de câteva sute de lei într-un dezastru de mii de euro. Vezi mai departe ce trebuie să faci prima dată!

De unde începi

Prima mișcare deșteaptă nu e să dai vina pe motor. Trebuie să verifici dacă nu cumva ai erori în bord sau dacă filtrele sunt pur și simplu sufocate. De multe ori, un utilaj care „nu mai trage” suferă de o banală lipsă de aer sau de un sistem de alimentare parțial înfundat, lucruri care se rezolvă în 20 de minute. Totuși, dacă motorul sună bine, dar forța de ridicare e la pământ, înseamnă că buba e în altă parte și trebuie să treci la verificări mai serioase, inclusiv la , înainte să declari utilajul „mort”.

De ce trebuie să fii atent la pompa hidraulică

Dacă utilajul se mișcă greu sau scoate un sunet ascuțit, ca un țiuit, pompa hidraulică îți dă semnale disperate de ajutor. Ea este responsabilă pentru transformarea puterii motorului în forță brută, iar când presiunea scade sub parametrii normali, tot randamentul tău se duce pe apa sâmbetei. O pompă nouă poate costa între 3.000 și 9.000 de euro, așa că prima dată verifică dacă nu cumva ai cavitație, adică bule de aer în sistem care rod metalul pe interior.

Măsoară presiunea la ieșirea din pompă cu un manometru, pentru că cifrele nu mint niciodată și îți spun exact cât de „obosită” este componenta. Dacă presiunea este mică, verifică nivelul și calitatea uleiului hidraulic, pentru că unul prea subțire sau contaminat nu poate genera forța necesară pentru a mișca cilindrii grei. Uneori, o simplă curățare a supapelor de suprapresiune poate readuce „viața” în sistem fără să scoți mii de euro din buzunar pentru o pompă de schimb. Dacă ai nevoie, o pompă hidraulică de calitate.

Filtrele de ulei și aer

Mulți operatori tind să ignore filtrele, considerându-le piese minore, dar acestea țin resturile de metal și praful departe de componentele vitale. Filtrul de ulei hidraulic colmatat va restricționa debitul, făcând pompa să lucreze în gol și să se supraîncălzească periculos de mult în doar câteva ore de muncă. Costul unui filtru e de aproximativ 150-300 de lei, o investiție minusculă care protejează sistemul hidraulic de o contaminare generală ce ar putea distruge toate garniturile.

La fel de critic este și filtrul de aer, mai ales pe șantierele în care praful e la el acasă și vizibilitatea este redusă. Dacă motorul nu primește destul oxigen, arderea este incompletă, scade drastic puterea și crește consumul de motorină cu peste 10-15%. Curățarea sau înlocuirea filtrului de aer este cea mai ieftină metodă de a recâștiga câțiva cai putere pierduți și de a te asigura că utilajul tău nu „tușește” fum negru la fiecare sarcină mai grea.

Verificarea scurgerilor

De exemplu, o garnitură ciupită la un cilindru sau un furtun care „transpiră” ulei înseamnă că forța hidraulică se scurge direct în pământ în loc să fie folosită pentru muncă. Inspectează toate zonele de îmbinare și caută pete de ulei proaspăt, pentru că o scădere de presiune de doar 10-20 bari se simte imediat în viteza de lucru a echipamentului.

Nu uita să verifici și etanșările interne ale distribuitorului, acea piesă complexă care direcționează fluxul de ulei către brațe sau cupă. Dacă uleiul trece „pe lângă” supapele interne, utilajul va părea leneș chiar dacă pompa e nouă și filtrele sunt curate ca lacrima. Recondiționarea distribuitorului costă în jur de 1.500 – 3.000 de lei, dar poate reda agilitatea de odinioară a utilajului.

Dacă respecți timpii de revizie și nu faci rabat la calitatea uleiului sau a pompelor, flota ta o să rămână sprintenă și gata de treabă ani buni de acum încolo.