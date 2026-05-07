B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele

Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele

Adrian Teampău
07 mai 2026, 10:37
Consumul continuă să cadă. Românii strâng cureaua în așteptarea unor vremuri și mai grele
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Consumul continuă trendul de scădere
  2. Ce arată datele statistice pentru luna martie
  3. Românii strâng cureaua, consumul scade

Consumul continuă să scadă, conform datelor statistice publicate de INS pentru primul trimestru al acestui an. Acest lucru indică lipsa de încredere a românilor în promisiunile politicienilor cu privire la redresare economiei. 

Consumul continuă trendul de scădere

Politicile de austeritate promovate de guvernul Bolojan au lovit în puterea de cumpărare a românilor, iar acest lucru se reflectă negativ în economie. Chiar dacă de la tribuna Guvernului se dau asigurări că lucrurile merg într-o direcție bună, cetățenii cred contrariul. O indică nu doar sondajele care pot fi acuzate de manipulare, ci datele statistice publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, conform datelor statistice aferente primului trimestru al acestui an, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a diminuat cu 5,8%, ca serie brută. Comparația este făcută cu aceeaşi perioadă din anul precedent, 2025. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, s-au consemnat scăderi la vânzări pentru:

  • produse nealimentare (-9,3%);
  • produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,7%);
  • carburanţi pentru autovehicule în magazine specializate (-2,5%).

Ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut cu 5%. S-a constatat o diminuare a vânzărilor de produse nealimentare (-8,3%), de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%) şi comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1%).

Ce arată datele statistice pentru luna martie

Consumul a scăzut, arată datele INS, în martie 2026 raportat la martie 2025. Astfel, volumul afacerilor din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micşorat cu 2,3%, ca serie brută. Această scădere se datorează rezultatelor înregistrate în vânzările de produse nealimentare (-6,3%) şi vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,4%).

Pe de altă parte, comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 11,2%.

În acelaşi interval de referinţă, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, ca serie ajustată, a scăzut cu 3,2%. Responsabilitatea aparține vânzărilor de produse nealimentare (-7,4%) şi a vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3%). La polul opus se situează comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, unde s-a înregistrat o creştere de 4,1%.

Românii strâng cureaua, consumul scade

Conform statisticii, de la o lună la alta (martie vs februarie 2026), cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul s-a majorat atât ca serie brută (+18,6%), cât şi ca serie ajustată (+2,6%).

Per ansamblu, cifrele indică faptul că, deși luna martie a adus o revenire față de februarie, consumul rămâne sub nivelul de anul trecut. De altfel, acest indice a scăzut cu 7,6%, după ce în ianuarie înregistrase un declin de 9,1% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Deși politicienii pun aceste scăderi pe seama situației geopolitice internaționale, realitatea este un pic diferită. Consumul a scăzut dramatic înainte de izbucnirea războiului din Iran. Acest lucru este demonstrat de datele statistice aferente lunii ianuarie. În prima lună a anului, românii au făcut achiziții cu 9,1% mai mici decât în ianuarie 2025. Vânzările de produse nealimentare au căzut cu 11,3%, iar cele de alimente, băuturi și tutun cu 3,9%.

„Avem o scădere a consumului în ianuarie 2026 de 9,1% față de ianuarie 2025. Este o scădere enormă. Nu cred că putem avea creștere economică de 1%. Repet, așa cum arată consumul este un risc foarte mare de recesiune. Vom vedea și efectele războiului din Orientul Mijlociu, cu scumpirea combustibilului din martie. Vor crește și prețurile din energie, iar toate acestea se răsfrâng în prețuri, care vor afecta și mai mult consumul și vor crește și mai mult inflația”, spunea analistul economic Adrian Codîrlașu (CFA) citat de Adevărul, la începutul lunii aprilie.

Tags:
Citește și...
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Economic
Ce trebuie să faci prima oară dacă utilajul tău nu mai dă randament?
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Economic
Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Economic
Fondul de urgență care îți poate salva bugetul. Câți bani recomandă specialiștii să ai puși deoparte. Reacțiile românilor: „Ce sunt alea economii?”
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Economic
Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
Economic
Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
Bursa de valori nu ține cont de criza politică. Indicii bursieri sunt pe creștere după demiterea guvernului Bolojan
Economic
Bursa de valori nu ține cont de criza politică. Indicii bursieri sunt pe creștere după demiterea guvernului Bolojan
27% dintre români sunt în risc de sărăcie. UE lansează o strategie pentru peste 90 milioane de europeni
Economic
27% dintre români sunt în risc de sărăcie. UE lansează o strategie pentru peste 90 milioane de europeni
Cât vor scoate în plus din buzunar românii pentru un plin la mașină în lunile următoare. Scenariile experților nu sunt deloc optimiste
Economic
Cât vor scoate în plus din buzunar românii pentru un plin la mașină în lunile următoare. Scenariile experților nu sunt deloc optimiste
Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
Economic
Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
Economic
Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
Ultima oră
13:03 - Adio bere de la 5 dimineața! Șeful Ryanair vrea să declare război „halbei de aeroport”
12:56 - Influencerii au tot mai multă autoritate în rândul tinerilor din Generația Z (studiu)
12:51 - Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, făcut public: „Este o plăcere să alegi momentul în care îți iei rămas bun”
12:17 - Suveranul Pontif se va întâlni cu campionii Italiei. Cristian Chivu primit în audiență la Papa Leon
12:15 - Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3!
12:06 - Dumitru Chisăliță: Căderea Guvernului Bolojan lovește piața energiei și poate duce la scumpiri și instabilitate economică
12:02 - Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
11:51 - Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
11:44 - Avertizare S&P Global Ratings. Ruperea coaliției și prelungirea crizei politice crește riscul de retrogradare
11:30 - Tragedie pe Someș: bărbat găsit mort după ce a căzut dintr-o barcă pneumatică. Ancheta este în desfășurare