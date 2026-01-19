Economisește la shopping: avantajele cardurilor de cumpărături

Într-o perioadă în care prețurile sunt în continuă creștere, tot mai mulți consumatori caută soluții eficiente pentru a-și gestiona bugetul fără a renunța la achizițiile importante. Cardurile de cumpărături reprezintă una dintre cele mai populare opțiuni pentru cei care doresc să economisească la shopping, beneficiind în același timp de flexibilitate financiară. Folosite corect, aceste carduri pot transforma cheltuielile obișnuite într-o strategie inteligentă de economisire, oferind acces la reduceri, rate fără dobândă și alte avantaje.

Ce sunt cardurile de cumpărături și cum funcționează

Cardurile de cumpărături reprezintă o categorie specială de carduri de credit, concepute pentru a facilita achizițiile în magazine fizice sau online, de obicei prin parteneriate cu comercianți. Acestea permit plata produselor în rate, de multe ori fără dobândă*, pe o perioadă stabilită în funcție de valoarea cumpărăturilor.

Spre deosebire de alte instrumente financiare, cardurile de cumpărături sunt orientate către consum responsabil, oferind transparență asupra costurilor și posibilitatea de a planifica cheltuielile fără presiunea plății integrale imediate.

Economisirea reală prin rate fără dobândă

Unul dintre cele mai importante avantaje ale cardurilor de cumpărături este posibilitatea de a achita produsele în rate cu dobândă zero*. Acest beneficiu permite distribuirea costului pe mai multe luni, fără a plăti în plus față de prețul afișat. În plus, primești – bonus, cahsback în Monede Avantaj ș.a.

Pentru achiziții mai mari, precum electrocasnice, electronice sau mobilier, ratele fără dobândă* reduc presiunea financiară și oferă un control mai bun asupra bugetului lunar. Astfel, economisirea nu înseamnă să renunți la ce-ți dorești, ci să planifici eficient cheltuielile, cumpărăturile, investițiile.

Reduceri, cashback și beneficii exclusive

Multe carduri de cumpărături oferă acces la reduceri speciale, promoții dedicate sau programe de cashback, prin care o parte din suma cheltuită se întoarce în contul tău. Aceste beneficii sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și online, ceea ce îți permite să economisești constant la shopping. În plus, deținătorii de carduri pot primi oferte exclusive în perioade de campanii mari, cum ar fi Black Friday, sărbători sau lansări de produse, maximizând astfel valoarea fiecărei achiziții.

Flexibilitate și acces rapid la fonduri

Un alt avantaj major al cardurilor de cumpărături este flexibilitatea financiară. Ai acces imediat la o linie de credit pe care o poți folosi atunci când apare o nevoie urgentă sau o ofertă avantajoasă. Această libertate îți permite să profiți de reduceri limitate în timp, fără a amâna achiziția din lipsă de lichidități. Prin rambursarea sumelor utilizate, limita de credit se reface, oferindu-ți un instrument reutilizabil pentru cumpărături viitoare.

Cardurile de cumpărături reprezintă o soluție practică și eficientă pentru cei care doresc să economisească la fiecare sesiune de shopping, fără să epuizeze bugetul disponibil. Ratele fără dobândă*, reducerile exclusive, cashback-ul și flexibilitatea financiară reprezintă doar câteva dintre beneficiile acestor instrumente financiare. Folosite inteligent, cardurile de cumpărături îți oferă control, siguranță și oportunitatea de a transforma fiecare achiziție într-o decizie avantajoasă.

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, cum este evidențiată în extrasul de cont emis de Bancă. Pentru un card de credit Card Avantaj Mastercard Standard / Visa Classic cu o limită de credit de 5.367 lei, dobânda fixă este 28%/an, rata lunară de plată este 517,95 lei, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este 34,13%, fiind calculată pentru suma menționată mai sus, retrasă în întregime în prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala București și rambursată în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă este de 6,263.37 lei, incluzând dobânda și comisionul anual de administrare cont curent de card, în valoare de 48 lei.