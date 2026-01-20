România se confruntă astăzi cu o dimineață extrem de rece în cea mai mare parte a țării, cu ger accentuat, ceață și înnorări în zonele joase. Cu toate că soarele își face apariția în multe regiuni pe parcursul zilei, temperaturile rămân scăzute, mai ales în Transilvania și nordul Moldovei, unde valorile pot coborî până la minus 10 grade.

Dobrogea și Bărăganul: soare, dar frig persistent

În Dobrogea și în Bărăgan, ziua începe cu ger, însă vremea devine predominant însorită după primele ore ale dimineții. Chiar și așa, temperaturile rămân modeste. În Bărăgan, maximele nu depășesc 1 grad, în creștere față de ziua precedentă, când s-au înregistrat minus 3 grade, conform .

Moldova și Muntenia: vânt și temperaturi scăzute

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, frigul este resimțit intens la începutul zilei. Ulterior, soarele mai îmblânzește atmosfera, iar temperaturile urcă până la 3 grade în Buzău. Totuși, vântul se intensifică, cu rafale de 40-50 km/h, accentuând senzația de frig.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, gerul persistă pe tot parcursul zilei. Cele mai scăzute valori se înregistrează în județele Botoșani și Iași, iar maximele ajung cu dificultate în jurul valorii de zero grade în orașe precum Piatra Neamț și Bacău.

Transilvania și Maramureș: temperaturi negative toată ziua

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, dimineața este marcată de ger și ceață, ceea ce face ca frigul să fie și mai pătrunzător. Deși cerul se degajează treptat, temperaturile rămân negative. La Cluj-Napoca, la prânz, sunt anunțate minus 3 grade.

În depresiuni, frigul este extrem, iar la Târgu Mureș se vor înregistra minus 7 grade. În alte zone din Transilvania, valorile pot deveni ușor pozitive, de 1-2 grade, însă noaptea aduce din nou un ger accentuat.

Vestul și sudul țării: ușoară încălzire

În vestul țării, ceața domină zonele de câmpie dimineața, dar soarele apare mai târziu. La Timișoara se vor atinge 2 grade, iar vântul va sufla cu putere în sudul Banatului, cu rafale de până la 50 km/h.

În Oltenia și în sudul țării, temperaturile cresc ușor. În Dealurile Munteniei se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de până la 6 grade, în timp ce în Lunca Dunării maximele rămân în jurul valorii de zero grade.

Vremea în București

În Capitală, dimineața este foarte rece, însă la prânz vremea devine mai blândă, cu soare și o maximă de aproximativ 2 grade. Noaptea, temperaturile scad din nou semnificativ, până la minus 8 grade în centru și minus 11 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte, gerul persistă dimineața, dar temperaturile cresc simțitor după-amiaza. Cerul rămâne senin în majoritatea masivelor, însă vântul se intensifică în Munții Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, unde rafalele pot atinge 50 km/h.