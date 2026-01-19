B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3

An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3

Iulia Petcu
19 ian. 2026, 11:00
An record pentru pensiile private facultative din România. Ce a determinat creșterea accelerată a Pilonului 3
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce rezultate istorice au înregistrat fondurile de pensii facultative
  2. Cum arată performanța pe termen lung a pensiilor facultative
  3. Cine poate contribui și ce avantaje oferă sistemul
  4. Ce sume au fost deja plătite beneficiarilor Pilonului 3
  5. Ce facilități fiscale și reguli de plată se aplică în prezent

Fondurile de pensii private facultative din România au avut în 2025 un an excepțional, atât din perspectiva randamentelor, cât și a interesului manifestat de populație. Datele centralizate de APAPR arată o creștere accelerată a activelor, dar și un număr record de participanți noi.

Ce rezultate istorice au înregistrat fondurile de pensii facultative

Anul 2025 a adus pentru Pilonul 3 cel mai ridicat randament din întreaga sa existență, respectiv 19,6%, un nivel fără precedent în aproape două decenii. Cele zece fonduri active au ajuns să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde de lei.

Această evoluție reprezintă o creștere de aproximativ o treime față de finalul anului 2024, reflectând atât performanța investițională, cât și fluxurile consistente de contribuții. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) subliniază caracterul istoric al acestor rezultate pentru sistemul facultativ.

Cum arată performanța pe termen lung a pensiilor facultative

Interesul pentru economisirea suplimentară destinată pensiei a crescut semnificativ pe parcursul anului trecut, atingând un nivel record. În 2025, aproximativ 183.000 de români au decis să își deschidă conturi noi în cadrul Pilonului 3.

Acest avans reprezintă o creștere de 37% față de anul anterior și a dus numărul total al participanților la pragul simbolic de un milion. Contribuțiile totale virate în cursul anului s-au apropiat de 940 de milioane de lei.

Dincolo de rezultatele excepționale din 2025, Pilonul 3 se remarcă printr-o performanță solidă și pe termen lung. Între 2007 și 2025, fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%.

Această valoare a depășit semnificativ rata medie anuală a inflației, estimată la 4,9%, protejând puterea de cumpărare a economiilor participanților. În termeni concreți, câștigurile nete obținute au ajuns la 2,6 miliarde de lei.

Cine poate contribui și ce avantaje oferă sistemul

Pilonul 3 este deschis tuturor persoanelor care obțin venituri profesionale, fie că sunt salariați sau desfășoară activități independente. Sistemul permite și implicarea angajatorilor, care pot contribui suplimentar în numele angajaților, ca beneficiu extrasalarial.

Sumele acumulate pot fi retrase după împlinirea vârstei de 60 de ani, cu opțiunea continuării economisirii și după acest prag. În situația decesului participantului, economiile sunt transmise moștenitorilor legali sau testamentari, potrivit Capital.

Ce sume au fost deja plătite beneficiarilor Pilonului 3

Plățile efectuate către beneficiari au crescut semnificativ în 2025, atât ca volum, cât și ca număr de persoane. Peste 16.100 de beneficiari au primit aproximativ 272 de milioane de lei, cu 83% mai mult decât în anul precedent.

De la lansarea Pilonului 3 și până în prezent, fondurile au distribuit peste un miliard de lei către aproximativ 107.000 de participanți. Aceste date indică o maturizare treptată a sistemului de pensii facultative.

Ce facilități fiscale și reguli de plată se aplică în prezent

Contribuțiile la Pilonul 3 beneficiază de deductibilitate fiscală, în limita a 400 de euro anual, atât pentru persoane fizice, cât și pentru angajatori. Acest avantaj face ca efortul financiar net al participanților să fie mai redus.

Noul cadru legislativ privind plata pensiilor private, prevăzut de Legea 2/2026, va intra în vigoare la începutul anului 2027. Până atunci, se aplică reguli tranzitorii care permit plăți unice sau eșalonate.

Tags:
