Acasa » Meteo » Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Traian Avarvarei
20 ian. 2026, 09:13
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Prognoza meteo în săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026
  2. Vremea în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie
  3. Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 9 februarie
  4. Prognoza meteo în săptămâna 9 – 16 februarie

Meteorologii au anunțat prognoza pe următoarele patru săptămâni. Astfel, dacă în ultimele zile de ianuarie în continuare temperaturile vor fi sub normalul perioadei, la începutul lunii februarie se va încălzi, valorile termice vor fi peste medie, dar vor fi și precipitații mai frecvente, mai ales în sud și zonele extracarpatice.

Prognoza meteo în săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

În acest interval, temperaturile vor fi sub normalul perioadei în regiunile centrale și nord-estice, în extremitatea de nord-vest și de sud-vest a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vest, nord, centru și sud-vest, dar local excedentar în extremitatea de sud-est a țării. În rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în intervalul 26 ianuarie – 2 februarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în întreaga țară.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 9 februarie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo în săptămâna 9 – 16 februarie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele specifice în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de nord-est.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

