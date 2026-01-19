CJUE, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit care sunt despăgubirile care au dreptul pasagerii unor curse aviatice anulate. Magistrații europeni au emis o decizie menită să aducă mai multe clarificări legate de acest subiect.

CJUE a venit cu clarificări privind despăgubirile

Curtea de Justiție europeană s-a pronunțat într-un proces intentat de unei curse aeriene operată de KLM pe ruta Viena – Lima. Prin decizia adoptată CJUE a stabilit că, în situația anulării unui zbor, pasagerii au dreptul să-și primească nu doar suma plătită pentru biletul de avion, ci și comisionul oprit de platforma prin care a fost făcută rezervarea.

Decizia care clarifică aceste aspecte a venit într-un proces, așa cum arătam mai sus, inițiat de mai mulți pasageri care au cumpărat bilete pentru o călătorie dus-întors, pe ruta Viena – Lima. Aceștia au apelat la serviciile unei platforme online de rezervare, achitând un comision de rezervare pe lângă prețul biletelor.

După anularea zborurilor, conform reglementărilor, compania aeriană le-a returnat pasagerilor banii plătiți pe bilete. În schimb, aceștia nu au primit și coisionul perceput de platforma intermediară, la momentul achiziției.

Pasagerii au deschis un proces

În acest context, pasagerii s-au adresat unei asociații de protecție a drepturilor consumatorilor cerând ajutor pentru a-și recupera banii. Pe de altă parte, asociația a deschis a inițiat un proces în numele acestora, într-o instanță din Austria. În fața judecătorilor, reprezentanții pasagerilor au susținut că rambursarea trebuia să acopere întreaga sumă plătită de pasageri, inclusiv .

În apărare, compania aviatică a susținut că nu ar trebui să returneze un comision, întrucât nu știa că a fost perceput de platforma intermediară. Mai mult, au arătat avocații apărării, compania nu avea cunoștință nici de valoarea percepută.

În acest context, instanța supremă din Austria a cerut CJUE să clarifice modul de interpretare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind .

Ce interpretare a dat CJUE

Magistrații Curții Europene au arătat că în acest caz, compania aeriană a acceptat ca biletele sale să fie distribuite printr-o platformă intermediară. Drept urmare, conform CJUE, dacă un operator aerian acceptă ca un intermediar să emită bilete în numele și pe seama sa, trebuie prezumat că este la curent cu practica comercială a acestuia. Drept urmare, se prezumă că are cunoștință și despre aspectele privind comisionul perceput.

Judecătorii au subliniat că perceperea comisionului, de către intermediar, reprezintă o componentă inevitabilă a activității acestuia. Chiar dacă nu există o clauză contractuală expresă, se prezumă că operatorul aviatic și-a dat acordul pentru această practică.

Drept urmare, Curtea a concluzionat că operatorul aerian este obligat să ramburseze și comisionul achitat platformei intermediare. Faptul că nu cunoaște valoarea exactă percepută nu reprezintă un motiv pentru ca suma să nu fie acordată. O altă interpretare, a arătat instanța europeană, ar slăbi protecția pasagerilor așa cum este prevăzută în legislația .

În plus, o astfel de practică, în care comisionul nu este returnat, ar face mai puțin atractivă utilizarea serviciilor de rezervare prin intermediari.