Acasa » Economic » Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe

Numire controversată la Energie: Bolojan a promovat un fost acționar al unui furnizor intrat în faliment cu datorii uriașe

Traian Avarvarei
19 ian. 2026, 11:20
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce funcții mai ocupă Marius-Viorel Poșa
  2. Date controversate din trecutul lui Marius-Viorel Poșa

Printr-o decizie semnată de premierul Ilie Bolojan, Marius-Viorel Poșa a fost desemnat secretar de stat la Ministerul Energiei. Asta deși Poșa a fost implicat într-o companie de furnizare a energiei ajunsă în faliment, cu datorii de zeci de milioane de lei către firme private și instituții publice.

Ce funcții mai ocupă Marius-Viorel Poșa

Marius-Viorel Poșa e deja președinte interimar al Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului, societate de stat sub autoritatea Ministerului Energiei. De altfel, Poșa a avut de-a lungul timpului mai multe funcții importante.

Din 2009, acesta conduce societatea de construcții YFF C Madi Construct SRL, care a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 3 milioane de lei și un profit net de aproximativ 330.000 de lei.

Sursa foto: Marius-Viorel Poșa / Facebook

Date controversate din trecutul lui Marius-Viorel Poșa

Potrivit CV-ului său, în perioada 2018–2021 a fost vicepreședinte al furnizorului de energie electrică și gaze naturale EVA Energy SA. Din 2016 este acționar al societății, deținând în prezent aproximativ 1,03% din capital, conform datelor termene.ro.

În 2016, EVA Energy a inițiat o amplă campanie de atragere a agenților de vânzări și de promovare a unor tarife de furnizare a electricității sub nivelul reglementat pentru consumatorii casnici.

Un an mai târziu, în 2017, compania a solicitat intrarea în insolvență, pe fondul majorării accentuate a prețurilor pe piețele angro din România, scrie știripesurse.ro.

Documentele procedurii arată că Marius Viorel Poșa, deja acționar la acel moment, a semnat un contract de muncă cu societatea la 31 ianuarie 2018. El și Alexandru Dragoș Miron au fost angajați atunci „în vederea asigurării serviciilor de agent și manager vânzări necesare societății EVA Energy SA în desfășurarea activității curente″.

Anul 2018, imediat după intrarea în insolvență, a adus cele mai mari încasări din istoria firmei, cu venituri totale de peste 63 de milioane de lei, însă și pierderi ce au depășit 13 milioane de lei, conform raportărilor către Ministerul Finanțelor.

Raportul oficial din noiembrie 2017 privind cauzele insolvenței menționa: „Starea de insolvență în care se află în prezent SC EVA Energy SA are ca principală cauză creșterea prețului energiei electrice. În primele două luni ale anului, prețul la energie a crescut considerabil – până la 653,68 lei/MWh – iar în vară, prețurile au mai făcut o buclă și au atins iar valori ridicate, de 570 de lei/MWh, în condițiile în care contractele încheiate cu clienții finali (contracte în vigoare) aveau un preț mediu de vânzare de aproximativ 165 lei/MWh”.

În lipsa unui plan de reorganizare, societatea a fost declarată în faliment în decembrie 2020. În prezent, compania se află în etapa de dizolvare și lichidare, rămânând de valorificat doar câteva echipamente IT și bunuri de birou.

Ultimul tabel al creditorilor indică datorii totale de aproximativ 50 de milioane de lei, cele mai consistente fiind către instituții și companii de stat: aproape 10 milioane de lei către Complexul Energetic Oltenia, aproape 9 milioane de lei către Administrația Fondului de Mediu și 3,2 milioane de lei către Transgaz. Sume importante, de ordinul milioanelor de lei, sunt datorate și operatorilor concesionari de distribuție a energiei.

