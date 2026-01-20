Belgia discută intens o schimbare majoră a modului în care finanțează întreținerea infrastructurii rutiere, punând în centrul dezbaterii contribuția șoferilor străini. Autoritățile analizează introducerea unei vignete anuale de aproximativ 100 de euro, măsură care ar putea intra în vigoare începând cu anul 2027.

De ce ar putea fi introdusă vigneta pentru șoferii străini

Autoritățile belgiene urmăresc de mai mulți ani posibilitatea taxării utilizării autostrăzilor, intens tranzitate de vehicule înmatriculate în afara țării. Aproximativ cinci milioane de mașini străine circulă anual pe rețeaua rutieră belgiană, fără a contribui direct la costurile de întreținere. Miniștrii Mobilității din regiunile Valonia și Flandra pregătesc oficializarea acestei propuneri, cu scopul declarat de a îmbunătăți starea infrastructurii.

Pentru cetățenii belgieni, planul nu prevede costuri suplimentare, însă șoferii străini care tranzitează ar urma să achite o taxă anuală. Modelul analizat este cel elvețian, bazat pe utilizarea vignetei, iar discuțiile oficiale între reprezentanții celor două regiuni sunt programate pentru 29 ianuarie.

Cum ar urma să funcționeze sistemul de taxare rutieră

Sistemul propus ar impune fiecărui șofer străin care utilizează cei 1.763 de kilometri de autostrăzi belgiene, precum și drumurile naționale, să dețină o vignetă valabilă. Autoritățile ar sancționa lipsa acesteia, folosind camere ANPR, care „citesc” numărul de înmatriculare, sau prin controale rutiere clasice.

Șoferii belgieni ar fi și ei obligați să dețină o vignetă, însă statul ar compensa integral costul prin reducerea altor taxe rutiere. Astfel, impactul financiar pentru cetățenii belgieni ar rămâne neutru, iar noul sistem ar putea înlocui actualele bariere de taxare, aflate încă în analiză.

Prețul anual estimat al vignetei se situează în jurul valorii de 100 de euro, cu posibilitatea unor tarife mai ridicate pentru vehiculele foarte vechi. Autoritățile analizează și introducerea unor variante pe termen scurt, similare celor din Austria (unde o vignetă de zi costă 9,60 euro), pentru a nu descuraja turiștii sau rezidenții din zonele de frontieră.

Ce venituri estimează autoritățile și cum sunt folosiți banii

Deși autoritățile nu au stabilit încă impactul bugetar exact, estimările indică venituri suplimentare între 140 și 300 de milioane de euro anual pentru regiunea Valonia. Fondurile ar urma să susțină lucrările de întreținere a , unele segmente fiind considerate într-o stare precară.

În 2023, Valonia a cheltuit peste 410 milioane de euro pentru reabilitarea rețelei rutiere, prin SOFICO, fără a include costurile indirecte. În prezent, aceste lucrări se finanțează în principal din taxele aplicate transportului greu, în timp ce alte taxe auto nu ajung direct la infrastructură.

Ce obstacole legale și fiscale apar în aplicarea măsurii

Aplicarea vignetei exclusiv pentru șoferii străini ar încălca principiul echității din Uniunea Europeană, motiv pentru care autoritățile caută soluții alternative. Guvernul intenționează să compenseze plata vignetei prin reducerea altor impozite, pentru a evita creșterea poverii fiscale asupra belgienilor.

În același timp, măsura ar putea acoperi un vid legislativ legat de vehiculele de serviciu, scutite parțial de taxe. În Valonia, aproximativ 300.000 de astfel de autoturisme generează anual pierderi estimate la 47 de milioane de euro, potrivit Libertatea.

În prezent, Belgia nu percepe vignetă pentru autoturisme, acestea circulând gratuit inclusiv pe autostrăzi. Taxa se aplică doar camioanelor de peste 3,5 tone, iar singura excepție pentru autoturisme rămâne tunelul Liefkenshoek, unde tarifele variază în funcție de vehicul.