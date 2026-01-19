România continuă să se afle pe primul loc în Uniunea Europeană în privința inflației, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Deși în multe state ritmul scumpirilor a încetinit, nivelul prețurilor din România rămâne semnificativ peste media europeană.

De ce rămâne România liderul inflației în Uniunea Europeană

Datele arată că România a înregistrat o rată anuală a inflației de 8,6%, valoare neschimbată față de luna noiembrie. Acest nivel plasează țara pe primul loc în clasamentul european, mult peste media zonei euro.

La polul opus, state precum Cipru, Franța și Italia au raportat rate anuale foarte scăzute cuprinse între 0,1% și 1,2%. Diferențele mari indică ritmuri distincte de ajustare economică și politici monetare cu efecte variabile în statele membre.

Cum evoluează inflația în celelalte state membre UE

Comparativ cu noiembrie 2025, inflația a scăzut în 18 state membre ale Uniunii Europene. În același timp, în trei țări, inclusiv în România , nivelul a rămas constant, iar în alte șase state a fost consemnată o creștere.

În zona euro, rata anuală a inflației a coborât în luna decembrie la 1,9%, situându-se sub ținta pe termen mediu stabilită de Banca Centrală Europeană. Această evoluție reflectă o temperare a presiunilor asupra prețurilor în economiile care folosesc moneda unică.

Ce factori au influențat inflația din zona euro

Potrivit Eurostat, cea mai mare contribuție la inflația anuală din zona euro a venit din sectorul serviciilor. Acestea au adăugat 1,54 puncte procentuale la rata anuală, urmate de alimente, alcool și tutun.

În schimb, prețurile la energie au avut o contribuție negativă, cu o scădere de 0,18 puncte procentuale. Evoluția energiei a ajutat la temperarea inflației totale, în ciuda presiunilor din alte sectoare economice.

Ce arată datele oficiale despre scumpirile din România

Datele Institutului Național de Statistică indică o ușoară scădere a inflației interne, de la 9,76% în noiembrie la 9,69% în decembrie. Serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar cele alimentare cu 7,75%, raportează Adevărul.

„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”, se arată în comunicatul .

Indicele armonizat al prețurilor de consum a indicat, la rândul său, o rată anuală de 8,6% în decembrie. Calculat pe ultimele 12 luni, acest indicator arată o medie a scumpirilor de 6,8%.

Ce prognoze face BNR pentru perioada următoare

Banca Națională a României a revizuit în creștere estimarea de pentru finalul anului 2025, până la 9,6%. Prognoza anterioară indica un nivel de 8,8%, însă presiunile persistente au impus ajustarea.

Pentru sfârșitul anului 2026, BNR anticipează o inflație de 3,7%, peste estimarea anterioară de 3%. Guvernatorul Mugur Isărescu a subliniat că procesul de dezinflație va fi gradual și dependent de mai mulți factori interni și externi.