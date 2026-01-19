Vânzările de locuinţe în trimestrul IV din 2025 au înregistrat cel mai slab rezultat din ultimii şase ani, la nivel naţional. Pentru zona Bucureşti-Ilfov, rezultatul e cel mai slab din ultimii nouă ani, arată o analiză făcută de compania de consultanță imobiliară SVN Romania, bazată pe datele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Cum au arătat vânzările de locuințe anul trecut

În 2025 au fost tranzacţionate peste 159.500 de case şi apartamente, în scădere cu 5,3% comparativ cu 2024, iar în Bucureşti şi în judeţul Ilfov numărul acestora a depăşit 55.000 de unităţi rezidenţiale, mai puţin cu 8,5%.

„Anunţul majorării cotei TVA la cumpărarea unei locuinţe noi de la 1 august 2025 a dus la un vârf de vânzări în luna iulie, când în Bucureşti şi Ilfov s-a înregistrat o creştere anuală de 12,6%, în timp ce în august s-a înregistrat o creştere anuală de 10,2%”, se arată în analiza citată de

În septembrie 2025 s-a înregistrat o scădere anuală de 8,5%, în octombrie şi noiembrie de 22% şi în decembrie de circa 24% faţă de vânzările înregistrate în lunile similare din 2024.

Unde s-au vândut cele mai multe și cele mai puține locuințe

Cele mai bune rezultate de vânzări de în rândul celor mai importante pieţe regionale au fost înregistrate în Cluj, unde tranzacţiile au crescut cu 1,7%, de la un an la altul, respectiv în Constanţa, unde a fost înregistrat un număr similar de tranzacţii rezidenţiale cu cel din 2024.

Cele mai mari scăderi ale vânzărilor rezidenţiale înregistrate anul trecut au fost în Iaşi, unde s-au comercializat cu 23,5% mai puţine locuinţe, şi în Braşov, unde vânzările rezidenţiale au fost cu 13,8% mai reduse comparativ cu cele înregistrate în urmă cu un an.