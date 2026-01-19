B1 Inregistrari!
Impozit plătit de Gigi Becali: Suma uriașă care ajunge lunar la statul român

Flavia Codreanu
19 ian. 2026, 23:36
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Care este impozitul plătit de  Gigi Becali lunar la stat
  2. Cât contează acest impozit plătit de Gigi Becali după transferurile
  3. Gigi Becali plătește impozit și pe donații

Impozitul plătit de Gigi Becali este un subiect care a atras atenția publicului recent, după ce latifundiarul din Pipera a dezvăluit sumele uriașe pe care le virează lunar către statul român. Unul dintre cei mai bogați români, patronul FCSB, a vorbit deschis despre povara fiscală care vine odată cu salariile mari oferite fotbaliștilor săi și despre taxele colosale generate de activitățile sale financiare.

Care este impozitul plătit de  Gigi Becali lunar la stat

Chiar și un om de afaceri de calibrul său resimte presiunea impozitelor mărite. Deși este bine cunoscut faptul că acesta oferă salarii peste media campionatului jucătorilor de la FCSB, odată cu zerourile din contractele acestora, cresc proporțional și obligațiile fiscale. Potrivit declarațiilor sale recente, suma fixă care pleacă din conturile sale către bugetul public este una spectaculoasă.„La statul român eu, Becali, în fiecare lună, plătesc 100.000 de euro impozite. Nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează. Dar eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român!”, a declarat latifundiarul, subliniind faptul că această cifră reprezintă doar impozitul direct, fără a include alte dări indirecte.

Cât contează acest impozit plătit de Gigi Becali după transferurile

Deși clubul a încasat sume spectaculoase din transferuri și performanțe sportive, profitul net scade considerabil după plata dărilor. Becali a mărturisit că, deși a încasat aproximativ 20 de milioane de euro în ultimul an (incluzând banii pe Florinel Coman și Adrian Șut), în conturile echipei au mai rămas doar aproximativ șase milioane de euro. Restul banilor s-au „evaporat” în mare parte pe cheltuieli administrative și taxe.

Gigi Becali plătește impozit și pe donații

În urmă cu doi ani, când a dorit să ajute sinistrații din comuna Pechea după inundații, acesta a fost șocat de valoarea TVA-ului. Pentru materiale de construcție în valoare de 500.000 de euro destinate caselor pentru oameni, el a fost obligat să plătească 100.000 de euro statului român reprezentând taxa pe valoare adăugată.

Acest impozit plătit de Gigi Becali chiar și în momentele în care dorește să facă bine demonstrează rigoarea sistemului fiscal românesc, pe care patronul FCSB îl respectă cu strictețe în fiecare lună. „Vreau să fac bine la oameni, dar trebuie să dau și statului partea lui”, a conchis omul de afaceri, potrivit cancan

