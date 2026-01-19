Ciprian Ciucu pune piciorul în prag. Primarul general i-a chemat la ordine pe șefii de la Termoenergetica și Elcen

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pune piciorul în prag în privința problemelor cu apa caldă și căldura din București. Edilul cere șefilor Termornergetica și Elcen să vină cu explicații.

Ce acuzații aduce primarul general, Ciprian Ciucu

„În ceea ce privește actualele probleme, voi cere conducerii ELCEN și Termoenergetica să vină cu explicații clare, dacă soluții nu au! Nu sunt aspecte care să țină de voința primarului sau a ministrului energiei, pentru că nu suntem absurzi și nu vrem noi să dăm apă caldă și căldură. Voi discuta rediscuta acest subiect și cu domnul ministru Ivan.”, scrie primarul general pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu acuză că se fac jocuri politice pe spatele bucureștenilor, care stau , din cauza unor oameni care stau în spatele Termoenergetica și Elcen.

„Am avut două întâniri, una cu Termoenergetica, despre problemele structurale pe care le are termoficarea Capitalei. Alta, cu ANRE, instituția care reglementează modul în care funcționeaza Termoenergetica și relația (termeni contractuali) dintre Termoenergetica și ELCEN.

Pe scurt, după ce RADET a fost desființată și înlocuită cu Termoenergetica, acestă din urmă are fix aceleași probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înființare a avut pierderi uriașe!

Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experiența defunctului RADET. Nu va fi ușor, vor fi multe bătălii politice și admnistrative de dus. Sper să fiți cu mine.

Așa cum este acum Termoenergetica NU funcționează pe principii economice, “vinde cu 2 lei și cumpară cu 3 lei”. Asta, în condițiile în care costurile cu forța de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcționează în condiții de eșec premeditat.

O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare și plăți care a dus la penalități aberante): penalitățile anuale sunt dublul investițiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investitii și 60 mil. penalități). Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE și am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare.”, explică primarul general.

Împrumut de 150 de milioane de lei pentru Termoenergetica

În acest context, au aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor. Decizia, luată în cadrul unei ședințe extraordinare convocată de primarul general Ciprian Ciucu, vizează achitarea unei părți a facturilor restante ale companiei Termoenergetica.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 34 de voturi «pentru», 9 abțineri și 3 «împotrivă». Ședința s-a desfășurat în contextul unei situații financiare precare la nivelul administrației locale.

Consilierul general Ioana Stoica, reprezentant al Termoenergetica, a explicat în şedinţă că suma pe care trebuie să o primească Termoenergetica de la Primăria Capitalei, respectiv compensaţia acordată cetăţenilor, este de 550 de milioane, dar 75% din aceşti bani merg către ELCEN, Hidroelectrica şi Apa Nova, iar restul de 25% înseamnă salarii, benzină, utilaje şi altele.

„În ianuarie, am încasat 317 milioane care au fost repartizate conform destinaţiilor făcute publice. Această facilitate de împrumut de 150 de milioane de lei dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei.” a explicat, la rândul său, Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei.