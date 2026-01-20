O tranzacție realizată recent în județul Arad schimbă radical percepția asupra valorii terenurilor agricole din România și atrage atenția asupra pieței funciare. Vânzarea unui hectar de pământ arabil cu peste 280.000 de euro arată cât de mult a crescut interesul pentru terenurile din zonele cu potențial de dezvoltare.

Unde s-a stabilit recordul de 280.000 de euro

Comuna Vladimirescu, aflată la câțiva kilometri de municipiul Arad, a devenit punctul de referință pentru cel mai scump hectar de teren arabil vândut vreodată în România – 280.000 de euro. Aici, pământul a depășit statutul clasic de resursă agricolă și a intrat ferm în categoria strategice. Datele Direcției Agricole Județene Arad arată că prețurile din zonă au crescut, în medie, cu aproximativ zece procente față de anul trecut, semn al unei presiuni constante a cererii.

Diferențele din interiorul județului sunt însă uriașe și arată cât de mult contează amplasarea în formarea prețului final. În timp ce unele localități încă vând hectare cu câteva mii de euro, zonele apropiate de orașe sau platforme industriale ating praguri greu de imaginat anterior.

De exemplu, în Șagu, hectarul a depășit 200.000 de euro, iar în Șofronea a ajuns la peste 150.000 de euro, potrivit acelorași date.

”În 2025, cele mai solicitate și scumpe terenuri agricole în județul Arad au fost în comuna Vladimirescu – 281.764 euro/ha, în comuna Șagu – 202.440 euro/ha, în comuna Șofronea – 156.441 euro/ha; în Arad (municipiu) – 112.000 euro/ha; în comuna Șimand – 99.540 euro/ha; în comuna Șiria – 83.333 euro/ha. În comuna Vladimirescu a fost afișat prețul maxim de 281.764 euro pe hectar, cel mai ridicat din județ”, a declarat directorul Direcției Agricole Județene Arad, Adrian Alda, potrivit .

Ce se ia în calcul pentru stabilirea valorii terenurilor

Specialiștii explică scumpirile printr-un mecanism economic simplu, dar extrem de eficient, bazat pe cerere ridicată și ofertă limitată. Zonele din jurul Aradului atrag dezvoltatori interesați de locuințe, hale logistice sau parcuri industriale, nu de culturi tradiționale. În aceste condiții, terenul nu mai valorează prin randamentul agricol, ci prin potențialul de construcție și transformare urbană.

Apropierea de oraș, accesul rapid la drumuri importante și existența infrastructurii tehnice cântăresc decisiv în evaluarea finală a unui hectar. Practic, pământul arabil devine o rezervă de spațiu pentru extinderea economică, iar prețul reflectă această perspectivă, nu realitatea agricolă imediată.

„Terenurile din această zonă sunt foarte căutate, iar o parte din ele nu mai sunt evaluate strict agricol, ci ca terenuri cu potențial de investiții (de exemplu pentru dezvoltări rezidențiale sau logistice)”, a completat Adrian Alda.

Cum se vede acest fenomen la nivelul întregii țări

La scară națională, tabloul arată cu totul diferit și scoate în evidență contrastele regionale majore. În 2024, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în România s-a situat în jurul valorii de 8.500 de euro, conform datelor oficiale. Această medie arată cât de excepțională rămâne tranzacția din județul Arad.

Cele mai ridicate prețuri se regăsesc în zona București-Ilfov, unde apropierea de Capitală împinge constant valorile în sus. Pe de altă parte, în regiunea Nord-Est, cererea redusă și infrastructura deficitară mențin terenurile agricole la niveluri mult mai accesibile. Tendința generală indică însă un interes tot mai mare din partea investitorilor, nu doar a fermierilor, scrie stiripesurse.ro. Pentru mulți cumpărători, terenul agricol a devenit o modalitate sigură de protejare a capitalului, mai ales în zone cu potențial de dezvoltare.