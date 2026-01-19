Senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Organizației de Femei a PNL, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunțe la măsurile care vizează bolnavii de cancer și persoanele cu dizabilități, din cel de-al treilea pachet de austeritate.

Nicoleta Pauliuc, reproșuri la adresa lui Bolojan

În ședința conducerii PNL, de luni, 19 ianuarie, senatoarea PNL, i-a atras atenția premierului că în statul este obligat prin constituție să protejeze persoanele vulnerabile. Nicoleta Pauliuc a solicitat să elimine prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical pentru bolnavii cronici și în special pentru cei oncologici.

De asemenea, i-a cerut să scoată din noul pachet de austeritate pe care Ilie Bolojan intenționează să-și asume responsabilitatea în Parlament, prevederile referitoare la executarea silită a indemnizaţiei de handicap şi a venitului minim de incluziune, pentru neplata impozitelor locale. Informația a fost confirmată de mai multe surse liberale dintre participanții la întrunirea de la Vila Lac.

Pauliuc, co-autoare a unor legi care oferă protecție bolnavilor de cancer, a declarat că este obligația liberalilor să-i susțină și să-i ajute pe pacienţii oncologici. Ea a atras atenția că eliminarea plății pentru prima zi de conediu medical reprezintă o „taxă pe boală care lovește direct în românii bolnavi atunci când sunt la greu, în incapacitate de muncă.

De asemenea, senatoarea a subliniat că PNL trebuie să susţină eliminarea acestor pentru că sunt impuse unor categorii vulnerabile care au nevoie de sprijin.

Replica arogantă a premierului Bolojan

Potrivit surselor citate, i-a replicat senatoarei Nicoleta Pauliuc că nu este dispus să facă excepții de la aceste noi măsuri de austeritate. Este replica pe care a avut-o și atunci când i s-a cerut să scoată prevederile referitoare la plata CASS pentru veteranii de război și mamele aflate în concediu de creștere a copilului din primul pachet de austeritate. El a replicat că mai multe state nu plătesc pentru prima zi de concediu medical.

Totodată, Ilie Bolojan a adoptat un ton arogant spunând că-și asumă toate „costurile politice” ale acestor măsuri. Nu este pentru prima oară, când premierul are asemenea replici, pozând într-un „Salvator” dispus să se sacrifice.

La rândul său senatoarea Pauliuc i-a atras atenția că legislația conține deja excepții. Ea i-a dat un exemplu care l-a lăsat pe Ilie Bolojan fără replică. Astfel, a arătat senatoarea, proprietarii mașinilor istorice sunt scutiți de plata impozitelor locale, în vreme ce pentru bolnavii oncologici și pentru cei cu dizabilități nu se găsește loc.

Ce este taxa pe boală la care face referire Nicoleta Pauliuc

, cum a numit-o senatoarea Nicoleta Pauliuc, este prevederea prin care este eliminată indemnizația pentru prima zi de concediu medical. Deși Ilie Bolojan se angaja, la finalul anului trecut că nu guvernul PNL pe care îl conduce nu intenționează să introducă noi taxe și impozite, se pare că totuși o va face.

Eliminarea indemnizației pentru prima zi de concediu medical este un impozit mascat pe care sunt obligați să-l plătească toți salariații care se îmbolnăvesc și se află în incapacitate de lucru. Aceștia au de ales: fie merg la serviciu bolnavi, fie plătesc „taxa pe boală” impusă de guvernul Bolojan.

Măsura este cinică, în condițiile în care, conform Eurostat, statul român plătește printre cele mai mici indemnizații de concediu medical din UE. Sumele reprezintă doar 0,2% din PIB, conform statisticilor aferente anului 2023. Concret, cheltuielile statului român cu concediile medicale sunt mult sub media statelor UE. Mai mult, România stă mai prost decât Bulgaria care alocă 0,5% PIB, Ungaria care este la 0,4% sau Polonia la 0,9% din PIB.

Deși premierul Ilie Bolojan, cât și ministrul Sănătății Alexandru Rogobete insistă pe de concediu medical acuzând așa-zise fraude și risipa fondurilor din sănătate, realitatea arată invers. Datele arată că, dimpotrivă proporția acestor cheltuieli este îngrijorător de mică. Asemenea măsuri nu rezolvă problema, care pare că există mai mult în imaginația responsabililor guvernamentali. Dimpotrivă prevederile sunt de natură să-i sancționeze și să-i descurajeze pe românii bolnavi să apeleze la concediul medical. Ceea ce reprezintă un atentat la sănătatea publică.