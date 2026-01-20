B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Noua propunere de vouchere universitare provoacă sistemul academic. Cum s-ar putea schimba finanțarea facultăților din România

Iulia Petcu
20 ian. 2026, 07:39
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce presupune ideea voucherelor universitare
  2. Care este scopul acestui nou model
  3. Cine ar beneficia de vouchere
  4. Ce se întâmplă cu locurile rămase

Rectorul Universității din București, Marian Preda, aduce în spațiul public o propunere care provoacă direct modul actual de finanțare a educației superioare din România. Ideea unui sistem de vouchere pentru studenți, susținută public de fostul ministru Claudiu Năsui, deschide o dezbatere amplă despre performanță, competiție și responsabilitatea universităților față de beneficiarii direcți ai educației.

Ce presupune ideea voucherelor universitare

Sistemul propus ar schimba fundamental modul în care sunt alocați banii publici pentru educația superioară, mutând centrul de greutate de la instituții către studenți. În locul finanțării directe a universităților, fiecare student eligibil ar primi un voucher echivalent unui loc finanțat de la buget. Cu acest instrument, tânărul și-ar putea alege universitatea și facultatea, evident cu respectarea criteriilor de admitere stabilite de fiecare instituție.

Claudiu Năsui a explicat că finanțarea ar urma studentul, iar universitățile ar fi stimulate să atragă candidați prin calitatea programelor oferite. „Universitățile n-ar mai sta cu mâna întinsă la stat, ci și-ar primi banii în funcție de câți studenți conving să le aleagă pe ele”, a scris fostul ministru al Economiei.

Care este scopul acestui nou model

Susținătorii inițiativei consideră că un asemenea mecanism ar pune presiune reală pe universități să se concentreze pe actul educațional și pe relația cu studenții. În viziunea lui Claudiu Năsui, concurența pentru vouchere ar genera automat o orientare mai clară către performanță și relevanță academică.

„Dintr-o astfel de reformă ar reieși și o schimbare masivă de atitudine înspre studenți și înspre actul educațional”, a subliniat acesta, adăugând că sistemul actual este „complet prăbușit” și lipsit de perspectivă fără intervenții curajoase. Mesajul său a fost unul explicit favorabil ideilor liberale, într-un peisaj pe care îl consideră sărac în inițiative de acest tip.

Cine ar beneficia de vouchere

Rectorul Marian Preda a detaliat mecanismul inițial într-o declarație acordată Edupedu.ro, explicând că primii 30% dintre absolvenții de Bacalaureat, aproximativ 30.000 de viitori studenți, ar urma să primească automat vouchere. Acestea ar reprezenta locuri finanțate integral de la buget, disponibile pentru a fi folosite la orice universitate aleasă, potrivit Capital.

În plus, sistemul ar include vouchere dedicate excelenței pe discipline, nu doar mediei generale. „Dacă ești în primii 25% doar la o disciplină, dar nu ai media generală mare – ești bun la arte, ești bun la muzică, ești bun la istorie sau la oricare dintre materiile la care ai dat Bacalaureatul – atunci primești finanțare pentru loc bugetat la facultate”, a declarat Marian Preda.

Ce se întâmplă cu locurile rămase

Pentru situațiile în care locurile finanțate nu ar fi ocupate integral, rectorul a avansat soluții flexibile, precum finanțări parțiale sau granturi acordate pe criterii suplimentare, inclusiv sociale. Această abordare ar permite adaptarea sistemului la realitățile demografice și educaționale, fără risipa fondurilor publice.

În final, Marian Preda a subliniat că rezultatul ar fi o piață liberă a educației, în care studentul devine actorul central. „După aceea este o piață liberă în care fiecare tânăr cu voucher are de ales unde merge să studieze”, a afirmat rectorul, mizând pe competiție ca motor al schimbării.

