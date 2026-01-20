B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)

Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)

Traian Avarvarei
20 ian. 2026, 08:46
Imagini impresionante: Auroră boreală în mai multe județe din România (FOTO)
Auroră Boreală în Maramureș. Sursa foto: Meteoplus / Facebook

Imagini spectaculoase în mai multe județe din România, unde s-a manifestat fenomenul de auroră boreală. Se întâmplă rar la noi în țară, fenomenul fiind observat de regulă în apropierea Cercului Polar.

Cum se produce aurora boreală

Aurora boreală se produce când particule încărcate electric de la Soare (vântul solar) intră în coliziune cu gazele din atmosfera Pământului (oxigen și azot), fiind ghidate de câmpul magnetic terestru spre poli, eliberând energie sub formă de lumină, creând aceste „cortine” colorate spectaculoase, în special verzi, roz sau mov.

Aurora boreală este cel mai des vizibilă în apropierea Cercului Polar, dar în perioadele de activitate solară intensă, ea se extinde mult dincolo de aria sa obișnuită.

Aurore boreale spectaculoase se văd în Norvegia, Suedia, Islanda, Finlanda, Alaska ori Canada, dar de-a lungul timpului s-au văzut și în state ca Spania și Mexic.

Fenomenul nu este exclusiv terestru, fiind observat și pe alte planete precum Jupiter, Saturn, Marte și Venus.

Tags:
Citește și...
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Eveniment
Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Eveniment
Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
Noua propunere de vouchere universitare provoacă sistemul academic. Cum s-ar putea schimba finanțarea facultăților din România
Eveniment
Noua propunere de vouchere universitare provoacă sistemul academic. Cum s-ar putea schimba finanțarea facultăților din România
Tragedii la începutul săptămânii. Bărbați morți în două incendii, la Focșani și Buciumi
Eveniment
Tragedii la începutul săptămânii. Bărbați morți în două incendii, la Focșani și Buciumi
Caz șocant în România: Un bărbat a fost decapitat cu o ghilotină într-un apartament închiriat
Eveniment
Caz șocant în România: Un bărbat a fost decapitat cu o ghilotină într-un apartament închiriat
Noi facilități pentru transportul școlar. Legea a intrat în vigoare zilele acestea
Eveniment
Noi facilități pentru transportul școlar. Legea a intrat în vigoare zilele acestea
Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute
Eveniment
Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Eveniment
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
Eveniment
Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Eveniment
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Ultima oră
09:46 - Olanda a plătit despăgubirea pentru jaful tezaurului dacic. Cum încearcă autoritățile să recupereze Coiful de la Coțofenești
09:45 - Un băiat de 12 ani a condus peste 300 km singur, noaptea, pentru a-și întâlni tatăl
09:41 - Date-surpriză: Deficitul pe 2025, calculat preliminar, e semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul
09:13 - Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
09:09 - Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, prăznuit pe 20 ianuarie. Ocrotitorul liniștii sufletești și al începuturilor curate
09:05 - O țară europeană ar putea introduce vigneta de 100 de euro pentru șoferii străini. Unde se pregătește schimbarea și când ar putea intra în vigoare
08:28 - România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
08:24 - Val de concedieri în 2026, în România. Mai multe fabrici se închid
08:24 - Record absolut pe piața funciară românească. Un hectar de teren arabil vândut cu peste 200.000 de euro. Ce explică explozia prețurilor terenurilor agricole din România
07:39 - Noua propunere de vouchere universitare provoacă sistemul academic. Cum s-ar putea schimba finanțarea facultăților din România