Imagini spectaculoase în mai multe județe din România, unde s-a manifestat fenomenul de auroră boreală. rar la noi în țară, fenomenul fiind observat de regulă în apropierea Cercului Polar.

Cum se produce aurora boreală

Aurora boreală se produce când particule încărcate electric de la Soare (vântul solar) intră în coliziune cu gazele din atmosfera Pământului (oxigen și azot), fiind ghidate de câmpul magnetic terestru spre poli, eliberând energie sub formă de lumină, creând aceste „cortine” colorate spectaculoase, în special verzi, roz sau mov.

Aurora boreală este cel mai des vizibilă în apropierea Cercului Polar, dar în perioadele de activitate solară intensă, ea se extinde mult dincolo de aria sa obișnuită.

Aurore boreale spectaculoase se văd în Norvegia, Suedia, Islanda, Finlanda, Alaska ori Canada, dar de-a lungul timpului s-au văzut și în state ca Spania și Mexic.

nu este exclusiv terestru, fiind observat și pe alte planete precum Jupiter, Saturn, Marte și Venus.