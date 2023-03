Faliment răsunător în SUA. Una dintre cele mai importante bănci se închide

Banca Silicon Valley a fost închisă de autoritățile de reglementare. Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California a anunțat vineri că a intrat în posesia activelor Silicon Valley Bank. Motivul a fost „lichiditatea insuficientă și insolvența”, scrie

Experții financiari spun că este cel mai mare faliment al unei bănci americane din 2008 încoace.

Măsurile au fost luate în condiţiile în care Banca Silicon Valley încerca să acopere o pierdere din vânzarea de active afectate de creşterea ratelor dobânzilor. Problemele sale au determinat clienţii să se grăbească să-şi retragă depozitele. Acțiunile companiei au scăzut cu 60% joi și cu până la 70% vineri, înainte ca tranzacționarea acțiunilor sale să fie oprită. Oficialii au declarat că au închis banca pentru a „proteja deponenţii asiguraţi”.

Breaking News: Silicon Valley Bank has been put under control of the federal government, becoming the largest bank to fail since the 2008 financial crisis.

