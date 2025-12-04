Fostul proprietar Pornhub este interesat de activele Lukoil. O tranzacţie de 22 miliarde de dolari

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al Pornhub, şi-a manifestat interesul pentru activele internaţionale ale Lukoil. Un pachet evaluat la 22 miliarde de dolari.

Fostul proprietar Pornhub vrea activele Lukoil

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fost proprietar majoritar al conglomeratului MindGeek — compania din spatele platformelor pentru adulți precum Pornhub, RedTube sau YouPorn, şi-a exprimat recent interesul de a achiziţiona activele internaţionale ale gigantului rus de petrol și gaze Lukoil.

Potrivit informațiilor transmise de , Bergmair a contactat prin avocat un reprezentant al Trezoreriei SUA, cerând permisiunea pentru a începe negocieri pentru achiziţia activelor.

Activele ce ar urma să fie vândute de Lukoil fac parte din Lukoil International GmbH, cu sediul la Viena. Aceasta include rafinării petroliere în Europa, participaţii în câmpuri petroliere din mai multe state (Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic), precum şi sute de benzinării și staţii de distribuție a combustibililor la nivel global.

În baza ultimului raport financiar, cel pe 2024, valoarea acestor active a fost estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

De ce vinde Lukoil

Presiunea pentru a vinde vine pe fondul sancțiunilor internaţionale impuse către Lukoil după invazia rusă în Ucraina. Ca parte a acestor sancţiuni, firma rusă a fost forţată să îşi vândă activele internaţionale.

Recent, Trezoreria SUA a acordat permisiunea unor companii — sub strict anumite condiţii — să înceapă negocieri pentru preluarea activelor Lukoil, termenul limită de discuţii fiind 13 decembrie 2025.

Această decizie a atras o avalanşă de potenţiali cumpărători, de la investitori privaţi până la mari companii petroliere globale.

Cine se bate cu fostul proprietar Pornhub pentru Lukoil

Printre celelalte entități interesate se numără mari jucători globali din industria petrolieră, precum Exxon Mobil sau Chevron.

Oferta lui Bergmair este considerată surprinzătoare, nu doar pentru că vine din partea unui fost proprietar de platforme pentru adulți, ci și pentru că implică un salt major de la sectorul media/IT către cel al petrolului și gazelor. Reprezentantul fostului propriater Pornhub afirmă că ar fi o investiție excelentă și oricine ar fi norocos să o dețină.

Dacă tranzacţia se va realiza, ar putea marca un moment definitoriu pentru piaţa globală a energiei, cu potenţial de reconfigurare a lanţurilor petroliere, economice şi de putere. Rămâne de văzut dacă autorităţile americane vor aproba vânzarea şi care dintre candidați va câștiga, dar cert este că lumea urmărește cu atenție evoluția acestei oferte.