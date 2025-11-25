Statul român a are cunoștință oferte din partea a trei companii interesate de achiziționarea activele Lukoil în România, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Statul român a primit trei oferte pentru Lukoil

a anunțat că în acestmoment, trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România. Acestea sunt interesate, conform datelor deținute de statul român, să preia atât . Bogdan Ivan a declarat că negocierile sunt în curs de desfășurare și urmează ca tranzacțiile să se încheie în curând.

„Am fost notificaţi, suntem în legătură cu ei şi urmează să se parafeze această tranzacţie între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid. Între timp, în baza legislaţiei actuale, este evident că România nu a cerut o prelungire a acestor termene, pentru că e o decizie foarte clară şi politică dacă aplicăm sancţiunile SUA, suntem de acord cu ele sau nu”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că România nu este dependentă de producția și de importurile de hidrocarburi din Rusia. Prin urmare, statul român nu a cerut o derogare pentru aplicarea sancțiunilor de către SUA. Bogdan Ivan a făcut aceste declarații la Ediţia a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federaţia Patronală a Energiei (FPE).

„În momentul de faţă, aşteptăm să existe aplicarea sancţiunilor, urmând ca imediat după, această companie să găsească un cumpărător şi să încheie tranzacţia pentru a nu perturba activitatea economică”, a mai spus ministrul.

Autoritățile vor să monitorizeze activitatea Lukoil

Ministrul a mai declarat că statul român, prin și celelalte autorități de resort, elaborează un care să asigure cadrul legal prin care să existe o formă de supraveghere pentru respectivele active şi activităţi economice.

„Între timp, Ministerul de Externe, care este responsabil cu implementarea acestor tipuri de sancţiuni, împreună cu celelalte ministere de resort, pentru că e o acţiune guvernamentală, nu doar a unui minister, are în elaborare un act normativ, la care am contribuit şi noi încă de săptămâna trecută cu expertiză tehnică a Ministerului Energiei, tocmai pentru a se asigura crearea unui cadru legal prin care să existe o formă de supraveghere pentru respectivele active şi activităţi economice”, a adăugat ministrul.

Revenind la negocierile pentru achiziția activelor Lukoil din România, Bogdan Ivan a precizat că negocierile se duc la nivel internațioal. El a spus că există interes pentru preluarea activelor Lukoil la nivel global. A precizat că sunt și companii românești, dar și din statele UE, interesate doar de activele românești. Totodată, a ținut să precizeze că statul român are puteri limitate în această tranzacție între entități private.

„Sunt companii care au ofertat global, cei din Statele Unite au primit mai multe oferte. La nivel naţional sunt companii care sunt interesate să achiziţioneze şi activele din România, inclusiv companii româneşti, inclusiv din state, inclusiv din alte state membre ale Unii Europene. Este evident că e o tranzacţie între două companii private, în care statul are puteri limitate de a interveni în momentul de faţă, ceea ce facem noi e să respectăm sancţiunile SUA şi să le implementăm la timp. (…) Nu pot să dau numele (companiilor n.r.) pentru că în momentul de faţă aş încălca confidenţialitatea unui document comercial din partea acelor companii care au informat oficial Ministerul Energiei”, a mai spus Bogdan Ivan.

Rolul pe care îl are statul român

Întrebat dacă ar urma să se instituie un supraveghetor în proiectul de ordonanţă, ministrul a subliniat că este o procedură standard.

„În momentul de faţă este o procedură standard, legislaţia prevede acest lucru, aproximativ la fel ca şi procesul de supraveghere care a avut loc încă din 2022 pe alte companii care aveau ca sursă a capitalului Federaţia Rusă. Este acel model care doar se actualizează cu legislaţia din 2025”, a adăugat ministrul.

