Gabriel Biriș, expert în fiscalitate: „Există un sport național să îți pui cheltuielile personale pe firmă” (VIDEO)

Expertul în fiscalitate Gabriel Biriș a explicat într-o intervenție pentru emisiunea “Se întâmplă acum”, cu Tudor Barbu, de ce introducerea taxării inverse este o soluție pentru combaterea marii evaziuni:

“Este cunoscută ca metodă de combatere a fraudei mari din totdeauna. Problema cu acceptarea generalizării ei, că noi de fapt avem taxare inversă de mulți ani de zile la comerțul cu produse care sunt considerate de mare risc fiscal, adică cereale, fier vechi și deșeuri în general, imobile, unde TVA-ul este foarte mare și riscul de neplată e la fel de mare, și din 2016 am introdus taxare inversă pentru telefoane și calculatoare peste 5.000 de euro…Ăsta este modelul pe care eu tot insist să îl implementăm, adică taxarea inversă generalizată la toate facturile care depășesc 5.000 de euro”.

Pe de altă parte, Gabriel Biriș a mai precizat că în România e un sport național trecerea cheltuielilor personale pe firmă:

“Există un sport național să îți pui cheltuielile personale pe firmă. Aș putea să spun că nu există în afară pentru că acolo ANAF-ul care chiar își face treaba și mai e un facor, contabilii își fac treaba, pentru că nu prea îți acceptă să îți înregistreze pe cheltuieli”.

Gabriel Biriș a spus că în România, mai degrabă hoții și rău platnicii sunt protejați de către autorități:

“Am văzut zilele trecute un raport năucitor de la Curtea de Conturi care a identificat sigur ceva ce ANAF-ul știa și nu a făcut nimic, adrese la care sunt înregistrate mii de firme cu datorii de zeci de miliarde. Să nu își închipuie cineva că astea sunt datorii curente. Nu, astea sunt firme care au activat în comerț cu sume mari, au colecatt din piață foarte mult TVA, pe care nu l-au plătit la buget și l-aus cos pe diverse forme din firmă după care l-au dat unora care se ocupă de lichidarea lor”.

Potrivit lui Gabriel Biriș, autoritățile nu aveau cum să nu știe despre această situație.

Expertul în fiscalitate a vorbit și despre un alt fenomen în România: cumpărarea de firme cu datorii la stat care sunt ulterior lichidate:

“Eu acum câțiva ani de zile am văzut prin oraș un SUV mare negru pe care scria: cumpăr firme cu datorii la stat. După care zic: băi, omul ăsta e nebun?! Între timp știm și cine că după ce am făcut postarea a intervenit pe pagina mea de socializare și mi-a zis că nu știu legea, că de fapt e un bussiness legitim să achiziționeze firme.

De fapt, nu le achiziționează, că bussiness-ul este să primești bani ca să primești firmele astea și să le lichidezi după. După ce am văzut anunțul ăla m-am uitat și eu de curiozitate pe net. Am dat pe Google. Sunt zeci de anunțuri cu: cumpăr firme cu datorii sau cumpăr firme cu datorii la stat. Cine e interesat să cumpere firme cu datorii? E un bussiness, primești câteva mii de euro să primești o astfel de firmă, dupăc are o bagi în lichidare simplificată că nu are active și durează lucrurile astea. Eu nu înțeleg de ce nu s-a umblat și la legea insolvenței, de ce nu au fost mai atenți pe subiectul ăsta”.