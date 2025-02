Gazprom România ia în calcul ieșirea de pe piața locală și ar putea să-și vândă rețeaua de benzinării

Cea mai mare companie petrolieră din Serbia, Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de gigantul rus de stat Gazprom, cu peste 56% din capital, confirmă oficial informațiile .ro conform cărora ia în considerare retragerea din România, explicând mișcarea prin provocările cu care se confruntă operațiunile sale pe aceste piețe.

Pleacă din România dacă provocările persistă sau se înrăutățesc

La finele anului trecut NIS Petrol SRL, divizia românească a celei mai mari companii petroliere din Serbia, Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de gigantul rus de stat Gazprom, cu peste 56% din capital, intrată foarte recent în concordat preventiv la cererea proprie, după cum a anunțat Profit.ro, se gândea să-și vândă rețeaua de benzinării operate sub brandul Gazprom pe care o deține în România.

Procedura concordatului preventiv este una de salvgardare, prin care debitorii aflați în stare de dificultate financiară, dar nu de insolvență, pot ajunge la un acord formal cu creditorii lor cu privire la plata datoriilor, acord prin care pot asigura continuitatea și viabilitatea companiilor, astfel încât acestea să fie capabile să își stingă datoriile și să își continue activitatea.

″(Debitoarea – n.r.) mai arată că este necesară luarea unor măsuri rapide (…), vânzarea lanțului de benzinării permițând achitarea integrală a acestor datorii. (…) În continuare, menționează că un concordat preventiv avantajează debitoarea, pentru că administratorul concordatar deja s-a implicat în vânzarea lanțului de benzinării și este un profesionist, care ar putea să întocmească un plan de restructurare într-un cadrul legal dispus de instanță″, se arată în motivarea deciziei judecătorești de aprobare a deschiderii procedurii, analizată de Profit.ro.

Acolo se mai spune că NIS Petrol are încasări lunare din vânzări de carburanți auto în stațiile de alimentare proprii de circa 20 milioane lei, plus disponibil în bănci de 29 milioane lei, ″iar acest lucru, în paralel cu vânzarea, ar permite restructurarea companiei și păstrarea în afara insolvenței″. NIS Petrol operează în România un număr de 19 benzinării sub brandul Gazprom.

Datoriile totale ale NIS Petrol se cifrează în prezent la circa 595 milioane lei, potrivit raportului de analiză a stării de dificultate întocmit de administratorul concordatar, însă cea mai mare parte din ele nu prezintă probleme, constând în împrumuturi intragrup acordate de compania-mamă din Serbia, pentru care scadența a fost prelungită recent până la finalul anului viitor.

NIS Petrol dispune de active în valoare totală de 534 milioane lei, reprezentând în principal în proprietăți imobiliare și mijloace fixe. Decizia de solicitare a deschiderii procedurii concordatului preventiv a fost luată din cauza unor datorii curente de circa 28 milioane lei (din care societatea a achitat deja 5 milioane lei) către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), fosta Agenție Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), pentru care instituția de stat a demarat executarea silită a NIS Petrol, compania contestând demersul.

″În prezent, NIS Petrol este titular într-un număr de 6 (șase) acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare/pentru explorare-dezvoltare-exploatare, prin care și-a asumat față de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (actuala Autoritate Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon) obligația executării unor lucrări de explorare cu investiții considerabile și, în caz de descoperiri comerciale, a continuării lucrărilor de exploatare/dezvoltare.

În 2 (două) acorduri petroliere explorare-dezvoltare-exploatare, compania a realizat toate lucrările petroliere asumate în perioada de explorare, aflându-se momentan în dezvoltare, în timp ce în 3 (trei) acorduri petroliere explorare-dezvoltare-exploatare nu a reușit să termine în cadrul perioadei de explorare toate obligațiile asumate pentru acea perioadă, din motive neimputabile titularului″, se arată în motivare.

ANRMPSG a considerat în schimb că nerealizarea este din vina companiei, astfel că a cerut aplicarea prevederii din Legea petrolului care, în această situație, obligă titularul de acord petrolier la plata către Autoritate a contravalorii lucrărilor obligatorii neexecutate.

NIS Petrol și ANRMPSG au proces și în această speță. ″(Debitoarea – n.r.) arată că toate creanțele sunt curente și că a depus la dosarul cauzei facturile emise de ANRMPSG din care rezultă scadența începând cu luna noiembrie a acestui an. (…)

În continuare, solicită deschiderea concordatului preventiv pentru că au venit foarte multe facturi în luna noiembrie de la ANRMPSG, ele fiind rezultatul unor lucrări parțial neefectuate de către companie.

ANRMPSG a facturat toată suma prin mai multe facturi, scadențele lor nedepășind mai mult de 30-35 zile. Totodată, învederează că a fost achitată până la acest moment suma de 5 milioane de lei. (…) Astfel, dacă nu erau emise toate facturile odată în noiembrie, facturile de la ANRMPSG, nu era o problemă (…)″, se mai spune în document.

După cum a relatat Profit.ro, NIS Petrol pregătește startul producției comerciale de țiței și gaze naturale din zăcământul Teremia Nord, aflat pe perimetrele Ex-7 Periam și Ex-8 Biled din județul Timiș, la care NIS Petrol este concesionar majoritar și operator, cu participații de câte 85%.

La una din sonde se face deja extracție de probă, iar în al treilea trimestru din 2024, compania a obținut autorizații de construire pentru elemente de infrastructură de transport al gazelor extrase de pe perimetre, potrivit celui mai recent raport al companiei-mamă din Serbia.

Pe lângă lanțul de benzinării pe care vrea să-l vândă și de concesiunile de perimetre cu zăcăminte de hidrocarburi, NIS Petrol mai deține și operează în România o centrală de producție de curent electric pe gaze de 7,5 MW la Jimbolia, având și licență de furnizor și trader de energie.

