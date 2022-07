Grecia respinge planul Comisiei Europene de a reduce consumul de gaze cu 15%

Grecia refuză să își reducă consumul de gaze cu 15% în iarna anului 2022-2023, respingând planul propus miercuri de Bruxelles. În acest fel, se alătură celorlalte două state opozante: Spania și Portugalia.

„Guvernul nu este de acord cu propunerea Comisiei Europene de a-și reduce consumul de gaze naturale cu 15%”, a declarat cu fermitate purtătorul de cuvânt al guvernului, Yannis Economou.

Țara contează pe importurile de gaz din Rusia în proporție de 40%, dintre care două treimi este folosit pentru generarea de energie. O reducere ar duce cel mai probabil la întreruperi în aprovizionare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru întreprinderi, estimează guvernul elen.

Grecia se bazează pe gazul natural lichefiat pentru a depăși criza provocată de războiul din Ucraina.

„În acest moment, Grecia este pregătită și are infrastructura necesară să își poată asigura aprovizionarea chiar și în scenariul de întrerupere a gazelor naturale”, a declarat ministrul Energiei, Kostas Skrekas, citat pentru un post de radio grec”, scrie

Grecia are o instalație de gaz natural lichefiat în apropiere de Atena și a închiriat recent o unitate de stocare, pe care să o folosească în caz de nevoie.

