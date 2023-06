Greva din Educație continuă și luni// Nicolae Ciucă: Am agreat creșterea sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic, cât și auxiliar

Duminică dimineață a avut loc o întâlnire decisivă la Guvern. După câteva zeci de minute de discuții la Palatul Victoria, sindicaliștii din Educație nu s-au lăsat convinși de promisiunile venite din partea Guvernului. Profesorii vor continua greva și luni, până când văd actul normativ prin care li se acordă majorări salariale. Aceștia urmează să anunțe dacă vor pune sau nu capăt conflictului luni, la 10:00.

„Concluzia este una foarte clară. Am primit oferta Guvernului și ne-am consultat colegii. Ne-au transmis foarte clar vor să vadă proiectul actului normativ de la Premier. Am înțeles că va fi pus astăzi în dezbatere publică. Colegii îl vor putea vedea vor cunoaște conținutul și ne vom pronunța mâine la ora 10:00. Am cerut să se achite în totalitate tot ceea ce înseamnă creșteri salariale pe viitoarea grilă de salarizare a anului 2024. Răspunsul Guvernului a fost că se acordă prima tranșă în 2024 la 1 ianuarie. Cealaltă urma să fie acordate în 2025, așa că este logic să primească colegii noștri proiectul actului normativ și în funcție de conținutul acestuia ne vor da un răspuns până mâine. Greva continuă și mâine.

Ceea ce ni – a oferit suplimentar față de ce am obținut până acuma este o creștere medie a salariului cu data de 1 iunie de 25%. De asemenea acea primă anuală până în 2027 de 1500 RON pentru persoane didactice și 500 RON este noutatea pentru nedidactic”, a declarat președintele FSE, Marius Nistor.

Nicolae Ciucă: Ne dorim să încheiem acest conflict de muncă

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că împreună cu sindicatele a agreat creșterea sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic și personal didactic auxiliar.

„Guvernul s-a angajat să rezolve problemele din sistemul de educație. La ora 9:00 am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din Educație. A fost o ședință cu echipe lărgite din partea fiecărui sindicat și am considerat că este absolut corect și transparent ca dialogul să poată să fie adus la cunoștința tuturor dascălilor. Am vrut ca finalul să fie unul cât se poate de concludent pentru noi toți pentru că ne dorim să încheiem acest conflict de muncă pentru că este absolut o chestiune de responsabilitate față de sistemul de educație, față de copii, față de părinți. Astăzi împreună cu sindicatele am agreat creșterea valorii sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic și personal didactic auxiliar să crească la nivelul de 25%„, a declarat premierul Nicolae Ciucă.