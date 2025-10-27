B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024

Elena Boruz
27 oct. 2025, 11:31
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce prevede licitația pentru iluminatul festiv
  2. Unde vor fi montate decorațiunile luminoase
  3. Cum va arăta Târgul de Crăciun din Piața Constituției
  4. Cât a costat iluminatul festiv în anii anteriori
  5. Ce alte contracte a mai semnat compania de iluminat în 2025

Anul 2025 aduce o creștere spectaculoasă a bugetului alocat de Primăria Municipiului București pentru iluminatul festiv de iarnă. Deși 2024 a fost declarat „an al austerității”, municipalitatea pregătește acum o cheltuială de aproximativ două milioane de euro pentru beculețe și decorațiuni de Crăciun, de peste trei ori mai mult față de suma investită anul trecut.

Contractul pentru închirierea echipamentelor de iluminat a fost scos la licitație pe 22 octombrie 2025, prin intermediul Companiei Municipale Iluminat Public București SA, iar ofertele vor fi evaluate pe 7 noiembrie 2025, cu doar o lună înainte de alegerile parțiale pentru funcția de primar general.

Ce prevede licitația pentru iluminatul festiv

Potrivit anunțului publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), obiectul contractului este închirierea de „decorațiuni de iluminat festiv pe perioada sărbătorilor de iarnă 2025-2026, în scopul de a crea atmosfera specifică acestor evenimente pentru axa centrală și centrul orașului”.

Tema generală a proiectului este „Capitala sărbătorilor de iarnă – trăiește magia Crăciunului prin muzică”. Valoarea estimată a contractului ajunge la 7,97 milioane lei fără TVA (aproximativ 9,64 milioane lei cu TVA inclus, adică 1,96 milioane euro).

Durata contractului va fi de cinci luni, iar finanțarea provine din fondurile proprii ale companiei municipale. Licitația este deschisă, iar criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț, informează jurnalul.ro.

Unde vor fi montate decorațiunile luminoase

Planul de iluminat festiv vizează principalele zone centrale și de promenadă ale Capitalei: Bulevardele Magheru, Bălcescu, Calea Victoriei, Unirii, dar și Piața Constituției, unde va fi organizat Târgul de Crăciun.

Conform caietului de sarcini, vor fi montate:

  • 90 de traverse luminoase pe Bulevardele Magheru și Bălcescu;

  • 162 de traverse luminoase pe Calea Victoriei;

  • Ansambluri luminoase 3D și 2D cu teme muzicale și de iarnă, precum viori, harpe, reni, urși, Moș Crăciun sau brazi;

  • Figurine foto și plase luminoase în Parcul Operei, Piața Universității și zona Herăstrău.

În total, 5.368 de elemente de iluminat festiv vor fi închiriate pentru acest sezon.

Cum va arăta Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi una dintre principalele atracții ale iluminatului de sărbători. Aici urmează să fie instalate:

  • 1.000 de șiruri luminoase,

  • 2.500 de tuburi cu leduri pentru uz extern,

  • 550 de figurine luminoase 2D și 3D cu motive de iarnă și muzicale,

  • 6 figurine tematice (Moș Crăciun, urs, ren, om de zăpadă) care vor marca intrările și direcțiile către târg.

De asemenea, alte 700 de plase luminoase vor fi montate pe Bulevardul Aviatorilor, iar 150 de figurine vor împodobi străzile Buzești și Berzei. Pe Bulevardul Lascăr Catargiu vor fi amplasate 44 de decorațiuni 3D în formă de copac.

Cât a costat iluminatul festiv în anii anteriori

Comparativ cu 2025, anul trecut, 2024, a adus o investiție mult mai modestă: doar 606.341 de euro.
În decembrie 2024, Compania Municipală Iluminat Public București SA a semnat un contract cu SC Corvin Design SRL, pentru furnizarea de decorațiuni similare: șiruri de leduri, sfere, stele și fulgi de nea,  pe o perioadă de trei luni.

În 2023, aceeași companie a închiriat elemente de iluminat festiv în valoare de aproximativ 814.000 de euro, de la SC Total Electro Proiect Solution SRL, tot pentru o durată de trei luni. În același an, SC MK Illumination SRL a primit un contract separat, de 485.000 de euro, pentru furnizarea de decorațiuni suplimentare.

Ce alte contracte a mai semnat compania de iluminat în 2025

Anul 2025 a fost unul intens pentru Compania Municipală Iluminat Public București SA. La 3 octombrie 2025, instituția a semnat un contract de 32,07 milioane lei (fără TVA) cu firmele AS Studio Co SRL și Aleo Light Projects SRL, pentru furnizarea de aparate de iluminat cu LED și sisteme de telegestiune.

Pe 6 august 2025, aceeași companie a parafat un contract de 370.000 de lei cu SC Urbio Downstream SRL, pentru sisteme de semnalizare și iluminare la trecerile de pietoni.

Tot în acest an, la 11 iunie 2025, a fost lansată o licitație pentru achiziția de stâlpi metalici ornamentali, în valoare de 600.000 de lei, însă procedura a fost anulată din lipsă de oferte valide.

