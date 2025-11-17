B1 Inregistrari!
Impozitele pe proprietate și mașini vor crește de la anul. Parlamentul, așteptat să adopte marți noul pachet fiscal

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 23:06
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a declarat Bolojan
  2. Cu cât vor crește impozitele

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a anunțat că marți va fi adoptat în Parlament noul pachet de măsuri fiscale. Proiectul prevede majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, precum și schimbări la plafonul CASS pentru activități independente și modificări la regimul insolvențelor. Modificările de impozit vor intra în vigoare chiar de anul viitor.

Ce a declarat Bolojan

„Sper că mâine Parlamentul, în ședință comună, închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de către Curtea Constituțională în neregulă. E vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF. Deși, fie vorba între noi, n-ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere bolile ANAF-ului – destul de extinse”, a declarat premierul Ilie Bolojan, potrivit profit.ro.

În rest, toate toate celelalte articole vor rămâne așa cum sunt.

„Sper că această prevedere va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate. Nu trebuie să fugim de acest lucru! În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale, sunt trecute acolo și nu vor putea fi eliminate”, a mai spus premierul.

Cu cât vor crește impozitele

Proiectul propune calcul impozitelor printr-un mecanism tranzitoriu, până în ianuarie 2027 când se va trece la impozitarea la valoarea de piață, nefiind suficient timp de implementare până la începutul anului viitor, informează HotNews.

Chiar și-așa, impozitul pe locuințe va crește semnificativ, cu aproape 80%, potrivit unor estimări făcute de profit.ro. Pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei.

Proiectul de lege propune actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

Cât despre mașini, acestea vor fi impozitate după principiul „poluatorul plătește”. Pentru o mașină cu motor de 1,6-2,0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei. Pentru o mașină cu aceeași motorizare 1,6-2,0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei.

