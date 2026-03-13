Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului. Ce măsuri a propus în coaliție pentru a combate scumpirea carburanților (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 21:31
Sursă foto: Pixabay

Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a trimis către liderii coaliției de guvernare o scrisoare cu mai multe măsuri pe care Ministerul vrea să le adopte pentru a combate scumpirea carburanților.

UPDATE: Ministrul Bogdan Ivan a declarat, pentru B1 TV, că inclusiv ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, „ne-a pus pe masă scenariul declanșării situației de criză în piața produselor petroliere”. Acesta a punctat că măsurile au fost înaintate în vederea stabilirii unui acord în coaliție ca dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, Guvernul să poată lua rapid deciziile. Ivan a mai spus că documentul publicat de Digi24 este „un document intern”, aceste „scenarii” fiind „înmânate fizic fiecărui lider al coaliției”.

„Am avut o discuție cu premierul, în care am pregătit actul normativ pentru declararea situației și măsuri ce se pot lua de către Guvern în cel mai scurt timp”, a mai afirmat ministrul Energiei.

Ivan a mai spus că Nazare și echipa de la Finanțe lucrează la cifre și va prezenta impactul bugetar: „Evident, și în funcție datele fiscale, se vor putea adopta cu un cuantum mai mare sau mai mic”.

„Am creat un act normativ care poate fi activat atât pe situația eliberării unor cantități din stocurile de rezervă dacă se impune, blocarea anumitor exporturi dacă se impune, stabilirea unuia numit preț dacă putem avea o anumită flexibilitate în zona fiscală. Sunt mai multe variante pe masa Guvernului”, a mai declarat Bogdan Ivan, pentru B1 TV.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Măsurile propuse de Ministerul Energiei

Astfel, Ministerul propune declararea situației de criză și, ulterior, instituirea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere, informează sursele Digi24.

De asemenea, se propune acordarea unei subvenții în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare şi care acordă o reducere de preţ de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la preţul de vânzare: „Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză”.

Ministerul Energiei mai propune prelungirea schemei de ajutor pentru transportatori „până la data de 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru și aplicare unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziționată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026”.

Iar pentru agricultori propunerea e de scutire integrală de la plata accizei.

Alte măsuri sunt scăderea/eliminarea temporară, pentru perioada 1 martie – 31 mai 2026, a componentei BIO din carburanți (benzină și motorină) și repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, utilizând țiței de origine non-rusească.

Citește și...
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Economic
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
Economic
Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului
Economic
România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Economic
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Economic
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Economic
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
Economic
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
Scumpiri masive la raft. Ce produse din supermarket au ajuns să coste mult mai mult în ultimul an
Economic
Scumpiri masive la raft. Ce produse din supermarket au ajuns să coste mult mai mult în ultimul an
Clujul surprinde din nou. Salariul mediu net a trecut de 7.300 de lei și a crescut cel mai mult din țară
Economic
Clujul surprinde din nou. Salariul mediu net a trecut de 7.300 de lei și a crescut cel mai mult din țară
Semnal de alarmă pentru economie! Consumul intern din România a coborât cu peste 25% la începutul anului
Economic
Semnal de alarmă pentru economie! Consumul intern din România a coborât cu peste 25% la începutul anului
22:12 - Chinez prins pe aeroport cu peste 2.000 de furnici ascunse în eprubete. Ce voia să facă cu ele
22:06 - Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR
21:25 - Divorț în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au despărțit: „Iubirea noastră s-a consumat”
21:03 - O familie de români a rămas blocată în Abu Dhabi din cauza cățelului: „Este ca și când mi-aș abandona un copil”
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:52 - Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
19:42 - Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026