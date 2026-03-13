Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a trimis către liderii coaliției de guvernare o scrisoare cu mai multe măsuri pe care Ministerul vrea să le adopte pentru a combate scumpirea carburanților.
UPDATE: Ministrul Bogdan Ivan a declarat, pentru B1 TV, că inclusiv ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, „ne-a pus pe masă scenariul declanșării situației de criză în piața produselor petroliere”. Acesta a punctat că măsurile au fost înaintate în vederea stabilirii unui acord în coaliție ca dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește, Guvernul să poată lua rapid deciziile. Ivan a mai spus că documentul publicat de Digi24 este „un document intern”, aceste „scenarii” fiind „înmânate fizic fiecărui lider al coaliției”.
„Am avut o discuție cu premierul, în care am pregătit actul normativ pentru declararea situației și măsuri ce se pot lua de către Guvern în cel mai scurt timp”, a mai afirmat ministrul Energiei.
Ivan a mai spus că Nazare și echipa de la Finanțe lucrează la cifre și va prezenta impactul bugetar: „Evident, și în funcție datele fiscale, se vor putea adopta cu un cuantum mai mare sau mai mic”.
„Am creat un act normativ care poate fi activat atât pe situația eliberării unor cantități din stocurile de rezervă dacă se impune, blocarea anumitor exporturi dacă se impune, stabilirea unuia numit preț dacă putem avea o anumită flexibilitate în zona fiscală. Sunt mai multe variante pe masa Guvernului”, a mai declarat Bogdan Ivan, pentru B1 TV.
Astfel, Ministerul propune declararea situației de criză și, ulterior, instituirea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere, informează sursele Digi24.
De asemenea, se propune acordarea unei subvenții în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali – persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare şi care acordă o reducere de preţ de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la preţul de vânzare: „Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză”.
Ministerul Energiei mai propune prelungirea schemei de ajutor pentru transportatori „până la data de 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru și aplicare unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziționată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026”.
Iar pentru agricultori propunerea e de scutire integrală de la plata accizei.
Alte măsuri sunt scăderea/eliminarea temporară, pentru perioada 1 martie – 31 mai 2026, a componentei BIO din carburanți (benzină și motorină) și repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, utilizând țiței de origine non-rusească.